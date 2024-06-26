Глава Химок Волошин проверил работы по подготовке к отопительному сезону

Фото: пресс-служба городского округа Химки
Глава Химок Дмитрий Волошин проверил работы по подготовке к отопительному сезону в Левобережном. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
В ходе инспекции глава округа вместе с председателями советов домов на улице Совхозной и представителями управляющей компании проверил готовность коммуникаций к предстоящему осенне-зимнему периоду.
В доме №15 промыли теплообменник и фильтры, установили новые манометры. В других домах ждут аналогичную работу. Активное участие в проверке работ принимают и сами жители. Все замечания фиксируются для устранения.
К началу осенне-зимнего периода в Химках подготовят более 1440 МКД. Специалисты проведут опрессовку сетей, замену насосного оборудования, запорной арматуры, теплообменного и ремонт котлов.
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«Обход и проверку жилого фонда проводим вместе с химчанами. Они озвучивают просьбы, пожелания, предложения, задают вопросы. Для нас важно, чтобы все заявленные работы были выполнены в срок и без нареканий со стороны жителей», – поделился Дмитрий Волошин.
В доме №15 промыли теплообменник и фильтры, установили новые манометры. В других домах ждут аналогичную работу. Активное участие в проверке работ принимают и сами жители. Все замечания фиксируются для устранения.
К началу осенне-зимнего периода в Химках подготовят более 1440 МКД. Специалисты проведут опрессовку сетей, замену насосного оборудования, запорной арматуры, теплообменного и ремонт котлов.
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Мира Полтева