Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Глава Химок Волошин проверил работы по подготовке к отопительному сезону

Глава Химок Волошин проверил работы по подготовке к отопительному сезону

26 июня 2024, 17:01
Фото: пресс-служба городского округа Химки

Фото: пресс-служба городского округа Химки

Глава Химок Дмитрий Волошин проверил работы по подготовке к отопительному сезону в Левобережном. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
В ходе инспекции глава округа вместе с председателями советов домов на улице Совхозной и представителями управляющей компании проверил готовность коммуникаций к предстоящему осенне-зимнему периоду.

«Обход и проверку жилого фонда проводим вместе с химчанами. Они озвучивают просьбы, пожелания, предложения, задают вопросы. Для нас важно, чтобы все заявленные работы были выполнены в срок и без нареканий со стороны жителей», – поделился Дмитрий Волошин.



В доме №15 промыли теплообменник и фильтры, установили новые манометры. В других домах ждут аналогичную работу. Активное участие в проверке работ принимают и сами жители. Все замечания фиксируются для устранения.

К началу осенне-зимнего периода в Химках подготовят более 1440 МКД. Специалисты проведут опрессовку сетей, замену насосного оборудования, запорной арматуры, теплообменного и ремонт котлов.

Читайте также:

Учительница физики из Химок стала призёром Всероссийской олимпиады педагогов

Школьники из Подмосковья завоевали медали на соревнованиях по волейболу

Квартиры получат более 860 дольщиков долгостроя ЖК «Митино Дальнее» в Химках
#ремонт
#дмитрий волошин
#жители
#компании
#специалисты
#жк
#мкд
#химки
Достижения.рф