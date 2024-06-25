Квартиры получат более 860 дольщиков долгостроя ЖК «Митино Дальнее» в Химках

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Дольщики проблемного жилого комплекса «Митино Дальнее» в Химках получают ключи от квартир, долгожданную недвижимость передали уже 644 семьям из 868, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Когда нас передали Химкам, мы очень обрадовались. Сразу почувствовали разницу. Уровень решения вопросов совершенно другой. Очень хорошая команда администрации», – отметила участница долевого строительства ЖК «Митино Дальнее» Лариса Самойлюченко.ЖК «Митино Дальнее» начали возводить в 2014 году. А в 2019 году застройщик ОО «Даналит» объявил себя банкротом. В 2020 году строительство жилого комплекса удалось возобновить, а в 2021 году права на реализацию проекта были переданы подмосковному Фонду защиты прав дольщиков.
Сейчас в ЖК «Митино Дальнее» в эксплуатацию ведены восемь многоквартирных корпусов.
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Лев Каштанов