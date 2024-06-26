Школьники из Подмосковья завоевали медали на соревнованиях по волейболу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные школьники завоевали медали всероссийских соревнований по волейболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования среди команд общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» прошли с 16 по 21 июня в Раменском.
Две команды из Московской области показали отличные результаты. спортсмены представляли городские округа Химки и Домодедово.
Подмосковные команды впервые завоевали медали на престижных соревнованиях «Серебряный мяч», пройдя через областной и отборочный этапы в Центральном федеральном округе.
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Две команды из Московской области показали отличные результаты. спортсмены представляли городские округа Химки и Домодедово.
«Команда девушек из химкинской школы «Лига первых» завоевала серебряную медаль. А волейболисты Домодедовской средней общеобразовательной школы № 1 стали бронзовыми призёрами среди юношей. Кроме того, игрок команды Грайр Саркисян был признан самым эффективным игроком финального матча», — подчеркнули в пресс-службе.
Подмосковные команды впервые завоевали медали на престижных соревнованиях «Серебряный мяч», пройдя через областной и отборочный этапы в Центральном федеральном округе.
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Мира Полтева