Многодетная семья из Химок купила трёхкомнатную квартиру благодаря госпрограмме

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Даниил и Ольга Шахурдиновы из округа Химки, воспитывающие трёх дочерей, приобрели трёхкомнатную квартиру благодаря государственной программе «Обеспечение жильём молодых семей», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы смогли взять трёхкомнатную квартиру. Выбрали на вторичном рынке, чтобы была возможность сразу переехать. Теперь у детей есть свои комнаты», — рассказала Ольга Шахурдинова.Всего в Московской области с начала года участниками госпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» стали около 300 пар. На приобретение жилья по льготным условиям может претендовать семья, отвечающая ряду критериев: возраст супругов не должен превышать 35 лет, обеспеченность жильём — составлять менее десяти квадратных метров на человека, члены семьи должны быть зарегистрированы в Московской области, а доход — позволять оплатить не менее 65% стоимости жилья или взять кредит на эту сумму.
Заявка на участие в программе подаётся через портал госуслуг Московской области.
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