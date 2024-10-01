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Многодетная семья из Химок купила трёхкомнатную квартиру благодаря госпрограмме

01 октября 2024, 13:03
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Даниил и Ольга Шахурдиновы из округа Химки, воспитывающие трёх дочерей, приобрели трёхкомнатную квартиру благодаря государственной программе «Обеспечение жильём молодых семей», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы смогли взять трёхкомнатную квартиру. Выбрали на вторичном рынке, чтобы была возможность сразу переехать. Теперь у детей есть свои комнаты», — рассказала Ольга Шахурдинова.
Всего в Московской области с начала года участниками госпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» стали около 300 пар. На приобретение жилья по льготным условиям может претендовать семья, отвечающая ряду критериев: возраст супругов не должен превышать 35 лет, обеспеченность жильём — составлять менее десяти квадратных метров на человека, члены семьи должны быть зарегистрированы в Московской области, а доход — позволять оплатить не менее 65% стоимости жилья или взять кредит на эту сумму.



Заявка на участие в программе подаётся через портал госуслуг Московской области.

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#химки
#квартира
#молодая семья
#многодетная семья
В ступинском посёлке Усады завершается благоустройство сквера на месте пустыря
01 октября 2024, 13:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Современный сквер создают в посёлке Усады городского округа Ступино на месте пустыря, расположенного рядом со школой, открыть сквер для жителей должны уже на будущей неделе. Ход работ по благоустройству проверил глава округа Сергей Мужальских вместе с депутатом Мособлдумы Андреем Голубевым, профильными заместителями, представителями окружного Совета депутатов и общественности, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы делаем новый сквер в поселке по программе инициативного бюджетирования благодаря поддержке нашего депутатского корпуса и регионального депутата Андрея Голубева. Работы должны быть завершены на следующей неделе», — сказал Сергей Мужальских.
На территории сквера установят шесть лавочек, урны и обустроят уличное освещение. В центре сквера предусмотрено пространство для установки новогодней ёлки.

Открыть сквер планируется 6 октября.

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#скверы
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«Повреждение структур мозга»: Врач назвала опасную дозу кофе в день
Врач Павлюк: более пяти чашек кофе в день приводит к повреждению структур мозга
01 октября 2024, 12:25

Фото: iStock/sagarmanis

1 октября – Международный день кофе. Многие, увлекшись вкусом напитка, пьют его на протяжение всего дня, но стоит ли так делать? Как неограниченное количество кофе может повлиять на наш организм?
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала про несколько важных моментов в употреблении кофе.

«Напитки с кофеином лучше пить до 15-16:00, то есть в первой половине дня. Дальше кофеин отрицательно влияет на синтез мелатонина, а отсюда — плохой сон», — сказала эксперт.

По ее словам, кофе также не стоит употреблять натощак, потому что он вызывает инсулинорезистентность и отрицательно влияет на углеводный обмен.

Врач назвала допустимую дозу употребления и сказала, к чему может привести избыток кофеина.

«Если употреблять более пяти чашек кофе в день, то это плохо повлияет на структуру головного мозга, приведет к повреждению структур мозга. Рекомендуемое количество: 0-3 чашки в день. У беременных и кормящих женщин лимит по кофеину: 1-2 чашки», — объяснила специалист.

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#диета
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Современный спортивный кластер появится в Парке Горького в центре Москвы
01 октября 2024, 12:17

Фото: istockphoto/yulenochekk

На территории Парка Горького в центре Москвы будет обустроен новый современный спортивный кластер. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
Он напомнил, что масштабные перемены в Парке Горького начались ещё в 2011 году, в результате чего он стал современным и комфортабельным местом отдыха мирового уровня и популярным общественным пространством. Однако за прошедшие годы некоторые объекты благоустройства устарели и нуждаются в серьёзном обновлении, отметил заммэра. В частности, не хватает инфраструктуры на набережных.

Сейчас специалисты комплекса городского хозяйства в рамках работ по благоустройству и реабилитации Парка Горького возводят на территории объекта новый спортивный кластер. В Нескучном саду строят всесезонный павильон, в котором разместятся тренировочные залы со всей необходимой инфраструктурой. На территории кластера появятся площадки для большого и настольного тенниса, игры в городки, волейбольная и баскетбольная площадка, футбольное поле. Спортивный объект сделает Парк Горького ещё более популярным среди москвичей и гостей столицы, заключил Бирюков.

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В Подмосковье починили более 1,4 тыс. противопожарных систем в жилых домах
01 октября 2024, 12:14

Фото: пресс-служба Минтера МО

Свыше 1,4 тыс. систем пожарной сигнализации и пожаротушения отремонтировали в многоквартирных домах Московской области по заявкам жителей с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Ответственность за обслуживание систем пожарной сигнализации и пожаротушения возлагается на управляющие компании. С начала года они вернули в рабочее состояние более 1,4 таких систем. Работы проводились под контролем инспекторов министерства», — отмечается в сообщении.
Наиболее число заявок на такие работы поступило от жителей четырёх городских округов: Люберец, Балашихи, Ленинского и Красногорска.

В министерстве напомнили, что подать заявку на ремонт системы сигнализации и пожаротушения в многоквартирном доме жильцы могут непосредственно в управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу Московской области.

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#минчистоты
#пожарная безопасность
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#московская область
#подмосковье
#жкх
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«Зависимость и тревожность»: Врач объяснила, чем чревато употребление кофе
Врач Павлюк: кофе может вызывать учащенное сердцебиение и тревожность
01 октября 2024, 12:04

Фото: istockphoto/Farknot_Architect

1 октября считается Международным днем кофе. Кажется, что это один из любимых напитков россиян: в кафе и на улицах, в стаканчиках и чашечках — он везде. Но так ли полезен этот напиток?
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что кофе считается полезным напитком, потому что в нем есть много элементов, которые положительно влияния на организм человека.

«У него есть масса полезных свойств: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и болезней печени, некоторых онкологических заболеваний», — сказала эксперт.

Однако, по ее словам, на все плюсы существуют и минусы, которые важно учитывать всякий раз, покупая кофеиновый напиток.

«Все отрицательно связано с кофеином. У некоторых он вызывает повышение давления, провоцирует зависимость и тревожность. Кофе, как и чай, может ухудшать усвоение кальция, железа, цинка. У некоторых вызывает повышение холестерина и артериального давления», — объяснила врач.

Она добавила, что у каждого также имеются индивидуальные особенности, сопровождающиеся различными реакциями на кофеин, например, учащенное сердцебиение.

«У человека может быть врожденная непереносимость кофеина или худший метаболизм кофеина. Но так далеко не у каждого, нужно наблюдать за своим организмом», — заключила собеседница.

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#врач
#диетолог
#кофе
#профилактика
#опасность
#диета
#больница
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Нелегальных перевозчиков мусора в Одинцове оштрафовали на 2 млн рублей
01 октября 2024, 11:54

Фото: пресс-служба Минтера МО

Около двух миллионов рублей составила общая сумма штрафов, выписанных за нелегальную перевозку строительных отходов в Одинцовском городском округе в минувшем сентябре по данным с дорожных камер, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«На территории Одинцовского округа в сентябре с помощью дорожных комплексов фотовидеофиксации был замечен 71 нелегальный перевозчик. Сумма штрафов составила порядка 2 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Больше всего нарушителей камеры зафиксировали на Можайском шоссе, на участке трассы М-7 ««Железнодорожный — Новый Милет — Торбеево» и на участке трассы М-1 «Полевая — Можайское шоссе».

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#одинцовский городской округ
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#строительный мусор
#штрафы
#минчистоты
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Капремонт двух зданий гимназии в Дзержинском завершат до конца года
01 октября 2024, 11:36

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт ведётся в двух зданиях гимназии №4 в подмосковном Дзержинском, закончить работы планируется до конца текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время в первом здании ведутся фасадные работы. Во втором здании продолжается демонтаж, а также монтируется подпорная стена», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, в обоих зданиях обновят фасады, крыши и все инженерные системы, установят новое сантехническое оборудование и благоустроят прилегающую территорию.

Кроме того, оба здания обеспечат новой мебелью и современной техникой.

Отмечается, что площадь одного здания составляет около тысячи квадратных метров, площадь второго — более 1,8 тыс. квадратных метров.

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#капремонт
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30 сентября в Клину начался отопительный сезон
01 октября 2024, 11:21

Фото: istockphoto / PIKSEL

Глава городского округа Клин Алёна Сокольская подписала постановление о начале отопительного сезона 30 сентября. Пусконаладочные работы начались ещё на прошлой неделе, и все системы теплоснабжения были тщательно проверены, сообщает пресс-служба администрации г. о Клин.
Проведены противоаварийные тренировки и испытания на герметичность и эффективность работы систем. С сегодняшнего дня начинается поэтапное заполнение отопительных систем, что позволит в ближайшее время обеспечить теплом все объекты городской инфраструктуры.

В первую очередь тепло будет подано на социально значимые учреждения: школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты с круглосуточным пребыванием граждан. Параллельно с запуском отопления коммунальные службы округа будут внимательно следить за состоянием систем для своевременного выявления и устранения возможных неисправностей.

«Пуск отопления — очень важная и чувствительная для наших жителей тема. По прогнозу, который мы видим на ближайшую неделю прогнозируют плюсовые температуры. Поэтому мы рассчитываем на плавное бесшовное начало отопительного сезона без задержек. Чтобы наши жители не почувствовали дискомфорта», — сообщила Глава городского округа Клин Сокольская.

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#клин
#тепло
#коммунальные службы
#отопление
#котельная
#социальная инфраструктура
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Воробьёв: Участниками проекта «Активное долголетие» стали 355 тысяч человек
01 октября 2024, 11:21

Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва

Подмосковному проекту «Активное долголетие», предлагающему различные активности людям старшего поколения, исполнилось пять лет, за это время к движению присоединились 355 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Для наших пенсионеров мы постарались создать интересную программу, в которую вошла 31 активность. Самые популярные — физкультура, скандинавская ходьба, творчество, пение, танцы, бассейн и дыхательная гимнастика», — написал Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
Глава региона также напомнил, что в рамках проекта «Активное долголетие» проводятся экскурсии по 75 маршрутам и 120 объектам культуры, в числе которых Ново-Иерусалимский монастырь, Троице-Сергиева лавра и главный храм ВС России в парке «Патриот».

В настоящее время в Московской области действует 67 клубов «Активное долголетие». Для вступления в клуб не нужно писать заявление: приглашение проактивно присылается в личный кабинет жителя области на региональном портале госуслуг.

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#андрей воробьёв
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#московская область
#подмосковье
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