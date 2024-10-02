В Химках в субботу для всех желающих проведут онкоскрининг

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В предстоящую субботу, 5 октября, граждане старше 18 лет смогут пройти бесплатный онкоскрининг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Можно будет сдать лабораторные экспресс-тесты, пройти флюорографию, маммографию и УЗИ молочных желез, а также осмотр кожи с применением дерматоскопа, спектроскопию слизистых и другие исследования. Кроме того, граждане смогут пройти диспансеризацию и вакцинацию от гриппа. Для детей организуют мастер-классы с аниматорами и развивающие игры.
Мероприятие пройдет с 10 до 15 часов в пресс-центре Арены «Химки» по адресу: Московская область, город Химки, улица Кирова, дом 24.
С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Пройти обследования смогут все желающие. Мероприятие приурочено к месячнику борьбы с раком молочной железы.
Подробную информацию о работе онкологической службы в Подмосковье можно найти по ссылке.
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«Мы призываем всех регулярно проходить профилактические осмотры и заботиться о здоровье. Разрабатываем удобные форматы для тех, кто не всегда имеет возможность посетить поликлинику в будни. В эту субботу все желающие смогут пройти полное обследование в комфортных условиях, в том числе бесплатный онкоскрининг, диспансеризацию и вакцинацию от гриппа», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Мероприятие пройдет с 10 до 15 часов в пресс-центре Арены «Химки» по адресу: Московская область, город Химки, улица Кирова, дом 24.
С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Пройти обследования смогут все желающие. Мероприятие приурочено к месячнику борьбы с раком молочной железы.
Подробную информацию о работе онкологической службы в Подмосковье можно найти по ссылке.
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Лора Луганская