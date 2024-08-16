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Глава Химок Волошин вручил сертификаты на жильё детям-сиротам

16 августа 2024, 10:39
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Сертификаты на приобретение собственного жилья вручил трём детям-сиротам глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Вы — наше будущее. Мы знаем, что вы сможете достичь больших высот. При поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва мы можем реализовывать у нас, в Химках, такие важные и значимые для молодежи проекты», — сказал Дмитрий Волошин.
Ребят также поздравил с получением жилищных сертификатов городской прокурор Денис Андреев.



В администрации напомнили, что по действующим в Московской области нормам, дети-сироты по достижении 18 лет могут получить жилищный сертификат, получить по нему квартиру и оформить её в собственность. За девять лет реализации этой программы собственные квартиры в Химках получил свыше ста детей-сирот.

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В Подмосковье запустили проактивное информирование о назначении льгот
16 августа 2024, 11:03

Фото: iStock/seb_ra

Уведомления о мерах социальной поддержки, назначенных проактивно, без подачи заявлений, теперь будут поступать пользователям подмосковного портала госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Принцип работы новой функции очень простой. Человек в любое время предоставляет документ, подтверждающий льготный статус, а также даёт согласие на проактивное оказание госуслуг. Как только наступает событие, в связи с которым у жителя появляется право на социальную помощь, меры поддержки назначаются автоматически, а пользователь получает уведомление об этом», — объяснила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Например, если ветераны труда заранее предоставят удостоверение о ветеранском статусе, то по достижении пенсионного возраста они автоматически получат компенсацию на оплату ЖКУ и будут проинформированы об этом. Для получение такого рода уведомлений следует оставить заявку по ссылке.

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#надежда куртяник
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«Эвакуационные пути спрятаны»: Эксперт рассказал, что делать, если в ТЦ начался пожар
Руководитель «Самоспас» Маликов: если в ТЦ не видно огня, не значит, что его нет
16 августа 2024, 11:01

Фото: iStock/funfunphoto

Пару дней назад в торговом центре «РИО» на юго-западе Москвы произошел пожар. Это случилось ранним утром, поэтому посетителей и арендаторов в здании, к счастью, не оказалось, а охранники быстро эвакуировались. На месте работали 16 единиц техники и бригада из 50 пожарных. Горела обшивка здания с первого по четвертый этаж, пожару присвоили второй номер сложности из пяти. Пострадавших нет.
Руководитель противопожарного центра «Самоспас» Илья Маликов сообщил, что такие случаи не единичны, и всегда, гуляя по торговым центрам, нужно быть на чеку.
«Торговый центр у нас ассоциируется с удовольствием, развлечениями, покупками. Он спроектирован таким образом, чтобы люди не хотели выйти наружу: двери, эвакуационные пути спрятаны, чтобы люди дольше времени проводили внутри», — сообщил руководитель противопожарного центра «Самоспас».

Фото: : iStock/Tomwang112

Илья Маликов рассказал о трёх способах, как не оказаться в западне, если в торговом центре начался пожар.

  1. Обращайте внимание на план эвакуации. Когда пришли с детьми, скажите им, что это карта сокровищ, и вам нужно найти по этой карте эвакуационный выход.
  2. Не забирайтесь слишком далеко и глубоко. Это касается детских площадок с лабиринтами, выход из которых искать долго. Иногда в процессе эвакуации время идет на секунды.
  3. Не относитесь к объявлению об эвакуации халатно. Если вы не увидели дыма и огня, не значит, что он не настигнет вас врасплох.

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Новая школа на 1170 мест в Люберцах получила разрешение на ввод в эксплуатацию
16 августа 2024, 10:22

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школе-новостройке на 1170 учеников, возведённой на территории жилого комплекса «Люберцы парк» в одноименном городском округе, выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь трёхэтажной школы составляет более 15 тысяч квадратных метров. В здании расположены универсальные и специализированные кабинеты, мастерские и лаборатории, актовый и физкультурный залы, столовая на 585 мест, библиотека и медпункт», — говорится в сообщении.
Школа откроется с началом учебного года.

В министерстве отметили, что в составе ЖК «Люберцы парк» уже построены и открыты два детских сада на 570 мест и детская поликлиника, рассчитанная на 155 посещений за одну смену.

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#школа
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#новостройка
#минжилполитики мо
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Бригаду подмосковного мусоровоза поощрили за отличную работу
16 августа 2024, 09:55

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Экипаж мусоровоза регионального оператора Рузского кластера, работающий под руководством Игоря Воропаева, премировали за отличную работу, обратить внимание на достойных поощрения сотрудников помогло письмо с благодарностью от жительницы Красногорска, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Уже более полугода наша семья наблюдает за работой бригады Игоря Александровича Воропаева. Четко, быстро, чисто и всегда с улыбкой, даже в дни непогоды. В наше время редко встретишь такое уважение к своему труду. Таких сотрудников можно ставить в пример для новичков и тех, кто хочет работать в данной профессии», — говорилось в письме.
По решению компании, экипаж Игоря Воропаева получил материальное вознаграждение за выполнение своих обязанностей на высоком профессиональном уровне.

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#красногорск
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В ВТБ назвали три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров
ВТБ: мошенники осуществляют более 50% атак на пенсионеров, применяя три схемы
16 августа 2024, 09:50

Фото: iStock/JuYochi

Аферисты осуществляют более 50% атак на пенсионеров с помощью трех схем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВТБ.
Мошенники пытаются обмануть пожилых людей, предлагая им перерасчёт пенсии, оформление полиса ОМС и несуществующие скидки на ЖКУ. Эти три сценария составляют примерно половину от общего числа мошеннических атак на пенсионеров.

Первая схема мошенничества основана на том, что злоумышленники звонят пенсионерам, выдавая себя за сотрудников Социального фонда России. Они обещают перерасчет и увеличение пенсии и просят предоставить личные данные, код из СМС или установить приложение для доступа к смартфону жертвы. Получив код из СМС, они могут получить доступ к личному кабинету пенсионера на портале «Госуслуги». Это позволяет им оформить кредиты на имя жертвы или получить доступ к онлайн-банку и вывести деньги.

Вторая схема мошенничества включает в себя ложную информацию о проведении акции, которая якобы предоставляет скидки пенсионерам на жилищно-коммунальные услуги. Злоумышленники просят предоставить персональные данные и код из СМС, чтобы подтвердить, что человек является пенсионером. Затем они используют эту информацию для кражи денег или получения кредитов.

Третья схема основана на том, что мошенники звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками страховой компании, и утверждают, что необходимо срочно продлить полис ОМС. Они просят скачать приложение, которое на самом деле является вредоносной программой, позволяющей злоумышленникам получить доступ к устройству жертвы. Как вариант, мошенники могут попросить назвать код из СМС, который даст им доступ к личному кабинету жертвы на портале «Госуслуги».

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В Лосино-Петровском объявили конкурс на проведение капремонта в детском саду
16 августа 2024, 09:15

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Здание детского сада №3 «Ивушка», расположенное на улице Гоголя в городе Лосино-Петровский, собираются капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт в здании детского сада, общая площадь которого составляет более 1,6 тыс. квадратных метров, а также поставить туда оборудование, необходимое для эксплуатации этого объекта. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 187 миллионов 549 тысяч 710 рублей 18 копеек, заявки принимаются до 28 августа.

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#комитет по конкуретной политике мо
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Певице Глюкозе разблокировали банковские счета
Глюкоза погасила налоговый долг, счета певицы разморожены
16 августа 2024, 07:11

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Банковские счета Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как певица Глюк'oZa, разблокированы. Об этом информирует РИА Новости.
В конце июля Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по банковским счетам певицы из-за долга в размере 262,817 тысячи рублей. Отметим, что заморозка счетов артистки произошла через несколько дней после концерта в Красноярске, который прошёл 20 июля.

Певица Глюкоза зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Основной вид деятельности её ИП – художественное творчество. В настоящее время сведения о заблокированных счетах предпринимателя в базе отсутствуют.

Ранее она владела компанией «Система-А», которая занималась производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Однако она прекратила свою деятельность в январе 2023 года.

До этого певица Глюк’oZa едва не сорвала своё выступление на Дне металлурга в Красноярске. По словам зрителей, она не попадала в ноты и трогала себя за интимные места. Сама артистка объяснила причины своего скандального поведения приемом психотропных препаратов.

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#певица
#фнс
#операции
#сво
#служба
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Как включенная геолокация на телефоне угрожает вашей безопасности
Эксперт Черненко: включенная геолокация может нарушить вашу конфиденциальность
16 августа 2024, 05:30

Фото: istock/scyther5

Генеральный директор компании Telecom Daily Денис Кусков предупредил о потенциальных рисках использования функции геолокации на смартфонах. По словам эксперта, включенная геолокация может привести к сбору данных о местоположении пользователя в фоновом режиме, что нарушает его конфиденциальность.
Кусков советует отключать геолокацию, если она не требуется для работы приложений. Это поможет предотвратить нежелательный сбор данных и сэкономить интернет-трафик. Кроме того, отключение автоматического обновления приложений помогает продлить время работы устройства от одной зарядки.

Эксперт также рекомендует снижать яркость экрана, что уменьшает потребление энергии и защищает здоровье глаз. Он акцентировал внимание на важности внимательного прочтения условий использования интернет-сайтов, особенно соглашений о файлах cookies.

Вадим Виноградов, руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий, отметил, что разработчики операционных систем могут удаленно регулировать доступ к функциям и датчикам устройства. Александр Черненко из компании R-Vision добавил, что приложения с чрезмерными разрешениями могут злоупотреблять доступом к личной информации и функциям управления устройством.

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Россиянам предложили переодеть школьников
В ГД предложили ввести единую школьную спортивную форму в цветах триколора
16 августа 2024, 04:15

Фото: istock/ipolonina

В Государственной думе России предложили ввести единый стандарт спортивной формы для школьников, используя цвета флага России. С таким предложением выступил депутат ГД Сергей Колунов.
Как сообщает РИА Новости, по инициативе депутата, новая форма должна быть выполнена в цветах белого, синего и красного, и на ней должен присутствовать герб России. Предложение будет направлено министру просвещения Сергею Кравцову и министру спорта Михаилу Дегтяреву для рассмотрения.

Депутат считает, что унифицированная форма для уроков физкультуры поможет устранить различия между учениками, связанные с финансовыми возможностями, и снизит влияние модных тенденций на школьную среду. Колунов уверен, что эта мера будет способствовать уравниванию всех школьников и улучшению их учебного опыта.

Ранее сообщалось, что Московская область приняла 265 школьников из Белоруссии для культурного обмена и ознакомления с образовательными кластерами региона. Гостевая программа проходила в рамках межправительственных соглашений между Россией и Белоруссией, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.

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