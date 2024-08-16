Глава Химок Волошин вручил сертификаты на жильё детям-сиротам

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Сертификаты на приобретение собственного жилья вручил трём детям-сиротам глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Вы — наше будущее. Мы знаем, что вы сможете достичь больших высот. При поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва мы можем реализовывать у нас, в Химках, такие важные и значимые для молодежи проекты», — сказал Дмитрий Волошин.Ребят также поздравил с получением жилищных сертификатов городской прокурор Денис Андреев.
В администрации напомнили, что по действующим в Московской области нормам, дети-сироты по достижении 18 лет могут получить жилищный сертификат, получить по нему квартиру и оформить её в собственность. За девять лет реализации этой программы собственные квартиры в Химках получил свыше ста детей-сирот.
Читайте также:
На маршруты в Химках вышли семь новых автобусов
Олимпийцы подарили компьютеры «Школе равных возможностей» в Химках
Из Химок в Курскую область отправили первую тонну гуманитарного груза
Лев Каштанов