Из Химок в Курскую область отправили первую тонну гуманитарного груза

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Из Химок в Курскую область отправили первую партию гуманитарного груза, сообщили в пресс-службе администрации подмосковного городского округа. Депутаты, активисты-единороссы, волонтёры, жители и общественники собрали более тонны продуктов и товаров первой необходимости.
«Благодарю всех, кто не остается в стороне и принимает активное участие в помощи жителям Курска. Стойкости и мужества жителям Курска, сил нашим бойцам», – сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.Сбор проходил на базе Регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья» и в местном отделении партии единороссов. Пункты сбора открыты в каждом микрорайоне Химок.
«Мне очень важно помочь людям в сложной жизненной ситуации, которые остались без крыши над головой. Очень хочется им помочь», – сказала волонтёр Алиса Фомичёва.На призыв помочь жителям Курской области откликнулись сотни неравнодушных химчан. В их числе – депутаты местного Совета депутатов.
В администрации добавили, что 19 августа в Химках пройдет Единый день сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО. Присоединиться может каждый желающий. Акция стартует в полдень. Сбор пройдет на базе РРЦ «Волонтёры Подмосковья» по адресу: улица 9-го Мая, д.18Б.
С 16 по 22 августа пункты сбора будут работать во всех микрорайонах города.
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