В Пушкинском назвали стобалльников ЕГЭ по информатике, физике и английскому

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.
Стали известны имена выпускников из школ Пушкинского городского округа, набравших высшие баллы на ЕГЭ по английскому языку, физике и информатике, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Лучшие результаты показали Полина Суслова, обучающаяся в образовательном комплексе №8, Андрей Загребин из образовательного комплекса №9, Давид Татаринов из центра образования №2 в городе Красноармейске, Анна Сарычева из ивантеевского образовательного центра №5 и Полина Никитина из образовательного комплекса №2», — говорится в сообщении.Отмечается, что Полина Никитина дважды получила высшую оценку за ЕГЭ: у неё по 100 баллов по английскому и русскому языкам.
Ребят и их педагогов поздравил с отличными результатами глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов. Он также пожелал выпускникам дальнейших успехов.
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