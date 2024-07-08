Глава Истры Витушева анонсировала обновление сетей водоснабжения в Дедовске

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой
В Дедовске в ближайшие два года планируется комплексное обновление сетей водоснабжения. Некоторые участки коммуникаций признаны аварийными, и работу по реконструкции начнут с них, сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
«Составлен график работ по замене 28% городских коммуникаций холодного водоснабжения, а это порядка 15 км. Это значительно повысит качество холодного водоснабжения для всего Дедовска. Ресурс будет соответствовать современным требованиям. Работа на коммунальных объектах, связанных с подачей и тепла и воды, не столь заметна для жителей Дедовска, но она критически важная для всего города», – написала Витушева в своём телеграм-канале.Она пояснила, что, если вопрос теплоснабжения не актуален летом, то холодное водоснабжение – наоборот. С подачей ресурса могут возникнуть сложности, так как и сети, и насосное оборудование ВЗУ, смонтированное более полувека назад, никогда не модернизировалось. Сегодня оно просто не справляется с запросами жителей.
«Пример – водозаборный узел № 1 на Ленина в городе Дедовске. Объект возведён в 1963 году и по тем временам соответствовал всем нормам. Этот ВЗУ – три артезианские скважины, оборудованные насосной станцией и резервуаром для аккумулирования ресурса. И на этом всё», – описала ситуация Витушева.Однако на этом ВЗУ, снабжающем водой целый ряд улиц, котельные и объекты социальной сферы Дедовска, никогда не было какой-либо подготовки воды, подчеркнула глава Истры Сегодня наличие объемной станции обезжелезивания воды критически важно для города.
По словам Витушевой, в 2024 году удалось добиться включения ВЗУ в двухлетнюю госпрограмму реконструкции. Это позволит улучшить качество воды за счёт возведения станции обезжелезивания, обустройства насосной станции второго подъема и резервуара чистой воды.
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Лора Луганская