В Истре капитально отремонтируют здание лицея

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
В лицее, расположенном на улице Босова в городе Истра, планируют провести капитальный ремонт, в настоящее время ведётся поиск подрядчика: лот на проведение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политики Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать здание площадью более 6,4 тыс. квадратных метров и поставить туда всё необходимое оборудование», — отмечается в сообщении.Капитальный ремонт должен быть проведён в один этап и завершится в будущем году.
Начальная цена лота составляет 506 миллионов 182 тысячи 405 рублей, заявки принимаются до 5 июля. Средства на работы будут выделены из бюджета Московской области.
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Лев Каштанов