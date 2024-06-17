На экологической акции в Истре рассказали о правильной обработке отходов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Более 200 кг картона и около 3 кубометров бутылок собрали на экологической акции, которая прошла в выходные в Истре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Целью акции, состоявшейся в парке «Шишкин лес», было информирование людей о правильной обработке отходов. Волонтёры рассказали посетителям о важности сортировки мусора и сохранении экологии. Участие в акции приняли и ученики технолицея имени В. И. Долгих», – говорится в сообщении.Следующая экологическая акция запланирована на август. Однако жители муниципалитета могут уже сейчас посетить экопункты по адресам: Истра, Воскресенская площадь, д. 2, у станции «Истра»; село Рождествено, ЖК «Новоснегирёвский», ул. Сиреневый бульвар, д. 1.
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Лора Луганская