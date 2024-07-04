В Истре восстановили нарушенное аварией водоснабжение 96 домов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Аварийное отключение водозаборного узла в Истре оставило без воды 96 многоквартирных домов, на время ремонта подвоз воды обеспечила подмосковная аварийно-восстановительная служба (МОС АВС), сейчас восстановлена штатная подача воды, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«На период ремонта истринский филиал МОС АВС оперативно организовал поставку воды жителям, что обеспечило им доступ к этому ресурсу без серьёзных неудобств», — отмечается в сообщении.Ремонт водозаборного узла провела Истринская теплосеть, после починки ВЗУ водоснабжение всех 96 домов восстановилось. Вода соответствует всем санитарным нормам: она прозрачная, без запаха, цвета и взвеси.
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