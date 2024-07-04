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В Истре восстановили нарушенное аварией водоснабжение 96 домов

04 июля 2024, 14:35
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

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Аварийное отключение водозаборного узла в Истре оставило без воды 96 многоквартирных домов, на время ремонта подвоз воды обеспечила подмосковная аварийно-восстановительная служба (МОС АВС), сейчас восстановлена штатная подача воды, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.


«На период ремонта истринский филиал МОС АВС оперативно организовал поставку воды жителям, что обеспечило им доступ к этому ресурсу без серьёзных неудобств», — отмечается в сообщении.
Ремонт водозаборного узла провела Истринская теплосеть, после починки ВЗУ водоснабжение всех 96 домов восстановилось. Вода соответствует всем санитарным нормам: она прозрачная, без запаха, цвета и взвеси.

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Отцам отрежут головы: кровная месть у чеченцев и что Кадыров предрек родне террористов из Дагестана
Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов: как ее проводят в Чечне
04 июля 2024, 14:42

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов, устроивших стрельбу в Дагестане, кровной месть. О том, что имел в виду глава региона и насколько такой исход событий возможен на Кавказе расскажет редакция «Радио 1».

Теракт в Дагестане


Трагические события в Дербенте и Махачкале произошли 23 июня. Вооруженные боевики напали на пост ДПС, синагогу и православный храм. В результате теракта 22 человека погибли, среди них церковный священнослужитель и охранник синагоги. Боевиков удалось ликвидировать при задержании. Выяснилось, что один из террористов является сыном бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Последний задержан по подозрению в пособничестве боевикам.

Суть кровной мести


Общественный институт кровной мести существовал у разных народов мира еще в древности, однако лишь в некоторых регионах обычай сохранился до наших дней. Суть кровной мести состоит в том, что мужчина из рода, в котором в отношении кого-либо было совершено преступление, может объявить войну роду обидчика.
Мстить врагу или его родственникам могут только мужчины, при этом лишать жизни можно врага, которому уже стукнуло 14, но еще не исполнилось 65 лет.

Кровную месть могут проводить исключительно родственники жертвы. Объявление об этом делается публично, чтобы виновная сторона знала о грядущей расплате. Укрывать виновного родственники не могут. Еще одним важным правилом является то, что кровников нельзя лишать жизни на глазах у детей, в мечети или на кладбище.

Кровная месть в Чечне


В Чечне при муфтияте республики работает особая комиссия, которая помогает разбираться кровным врагам и предотвращать убийства. Примирение враждующих возможно, но только в случае глубокого покаяния провинившегося, прилюдного признания и заглаживания вины, принесения даров.

Говоря о последнем, следует отметить, что так называемый выкуп чаще всего раздают нуждающимся, бедным, относят в мечеть селения провинившегося.


Кадыров пригрозил террористам кровной местью


Во время совещания с руководителями силовых ведомств республики глава Чечни Рамзан Кадыров заявил подчиненным, что в том случае, если есть хоть малейшие подозрения в терроризме, необходимо наказать весь род подозреваемого. Аналогичное обращение он опубликовал в своем телеграм-канале.

По его словам, за подобные проступки нужно наказывать весь род. Он также сообщил, что отцы террористов «лишатся головы», поскольку это значит, что глава семьи не справился с воспитанием детей.
«У нас кровная месть, чтобы не убивали людей», — объяснил глава республики.

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#жертвы
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Лантратова: Надо увеличить площадь необлагаемого налогом участка для многодетных
04 июля 2024, 14:17

Фото: iStock/magda_istock

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила увеличить площадь необлагаемого налогом участка для многодетных семей на дополнительные 200 кв. м.
Уточняется, что такая мера предлагается для семей, где четверо и более детей. Такое предложение направлено на поддержку многодетных в России.

«Прошу рассмотреть возможность увеличения площади необлагаемого налогом земельного участка на дополнительные 200 кв. м за четвёртого и каждого последующего ребёнка в многодетных семьях», — приводит RT обращение Лантратовой на имя министра финансов России Антона Силуанова.

До этого доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что поправки в налоговый кодекс РФ, которые собираются принять, окажу благоприятное влияние на общество.

«Поправки позволят пополнить бюджет новыми финансовыми поступлениями. Также многие сферы начнут активнее развиваться. В частности, индустрия радиоэлектроники, информационных технологий, фармацевтическая сфера. То есть каждое из указанных в перечне Минфина направлений обретет новые возможности», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Холод.

Ранее сообщалось, что поступления в российский бюджет увеличились в 1,5 раза от налога на богатых.

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#налоги
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#многодетная семья
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Француз Винатье* во время суда признался в своей любви к России
04 июля 2024, 14:09

Фото: istockphoto / FOTOKITA

Гражданин Франции Лоран Винатье*, которого обвиняют в сборе сведений о военной деятельности РФ, заявил о своей любви к России, сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседаний Мосгорсуда.
«Я люблю Россию. Моя жена — русская, все мои друзья живут в Москве. Моя жизнь связана с этой страной», — заявил он в суде во время видеосвязи, где рассматривалась его жалоба на арест.

Так жеон добавил, что никогда не использовал свою деятельность против России.

Мосгорсуд оставил Винатье* в СИЗО.

Замоскворецкий районный суд арестовал его в начале июня до 5 августа. Винатье* обвиняют по статье 330.1 УК РФ — «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

По версии следствия, Винатье* несколько лет собирал сведения «в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации», не планируя выполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иностранных агентов.

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#иностранцы
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Автоэксперт Ананьев заявил об опасности хранения баллонов в машине летом
04 июля 2024, 14:00

Фото: iStock/Apriori1

Эксперт журнала «Авто.ру» Иван Ананьев заявил, что баллоны или автохимию в машине летом лучше не хранить, поскольку это может быть опасно.
«От лопнувшей газировки пострадает только обивка кресел, а вот зажигалка уже может спровоцировать возгорание. Поэтому не храните летом в машине баллоны или автохимию», — пояснил в беседе с RT Ананьев.

Кроме этого, автовладельцам напомнили об опасности оставлять детей в машине во время сильной жары.

«Мы убедительно просим автомобилистов не оставлять детей в машинах без присмотра. В раскалённом салоне температура воздуха может быть на несколько десятков градусов выше уличной – ребенок рискует получить тепловой удар. Также неправильно припаркованное авто может стать помехой для движения других машин и создать аварийную ситуацию», – приводит АГН «Москва» предупреждение пресс-службы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Ранее автоэксперт Владимир Сажин Разрешение заявил, что не иметь полиса ОСАГО при регистрации автомобиля будет выгодно владельцам ретромобилей и коллекционных машин.

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#возгорание
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Путин пригласил делегатов стран ШОС в Дубну на молодёжный «Бизнес-инкубатор»
04 июля 2024, 14:00

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Владимир Путин пригласил представителей стран Шанхайской организации сотрудничества в подмосковную Дубну. Там в сентябре проведут молодёжную программу «Бизнес-инкубатор ШОС».
«Ждём представителей всех ваших государств в сентябре в подмосковной Дубне на международной молодёжной программе "Бизнес-инкубатор ШОС. Координирующую роль в расширении молодёжных контактов играет Молодёжный совет объединения, созданный по инициативе России. Весной страны ШОС приняли участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи и в Молодёжной конференции, посвященной межкультурному диалогу», – обратился Путин к коллегам на заседании совета глав государств-членов ШОС в Астане.
Как заявил глава государства, страны ШОС, наращивают взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере – развивают контакты в области науки и образования, охраны окружающей среды, здравоохранения и борьбы с эпидемиями. Растут туристические, спортивные и молодежные обмены.

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#саммит
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На участке трассы М-4 «Дон» в Ступине закончили ремонт асфальта
04 июля 2024, 13:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работы по восстановлению дорожного покрытия завершили на девятикилометровом участке федеральной трассы М- «Дон» на территории городского округа Ступино, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
«Работы проводились на участке с 93 по 103 километр. Дорожники заменили нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия и нанесли дорожную разметку по основному ходу движения, а также на полосах разгона, съездах и примыканиях», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в настоящее время движение на данном участке полностью открыто.

Ранее сообщалось, что на семи региональных дорогах Московской области отремонтировали пешеходные ограждения. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».

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#асфальт
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#минтранс мо
#автодор
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На здании вокзала на станции Железнодорожная МЦД-4 снова установят часы
04 июля 2024, 13:41

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Реплику часов, которые много лет украшали станцию Железнодорожная, изготовят и разместят на южном фасаде нового вокзала, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Старые часы были демонтированы вместе со зданием вокзала в ходе реконструкции станции Железнодорожная в связи с запуском МЦД-4. Местные жители попросили восстановить часы, поэтому железнодорожники изготовят такой же циферблат. Его разместят на месте второй буквы «о» в названии станции на южном фасаде нового вокзала», — говорится в сообщении.
Закончить работы по изготовлению и установке циферблата планируется до конца года.

В министерстве напомнили, что ранее в павильоне станции Железнодорожная МЦД-4 установили макет первого российского паровоза, который изобрели братья Черепановы.

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#железнодорожная станция
#вокзал
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#часы
#минтранс мо
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Ароматный и хрустящий: простой рецепт заливного пирога с ягодами в духовке
04 июля 2024, 13:37

Фото: IStock/manyakotic

Заливные пироги очень и аппетитны и их легко приготовить. О том, как правильно их печь рассказывает редакция «Радио 1».

Ингредиенты для теста


Мука — 400 г
Яйца — 1 шт.
Сахар — 150 гр стакана
Растительное масло — 50 мл
Сухие дрожжи — 1 ч.л.
Теплая вода — 400 мл
Ванилин — на кончике ножа

Ингредиенты для начинки


Ягоды — 250 г
Сахарная пудра — 3 ст. л.
Кукурузный крахмал — 1 ч.л.

Пошаговый рецепт ягодного пирога


1. Распустить дрожжи в воде, добавить сахар, накрыть и оставить на 15 минут в теплом месте.
2. Просеять муку, добавить ванилин, слегка взбить яйцо, добавить масло и размешивать с дрожжами до однородности, потом оставить на 1 час в тепле.
3. Слегка размять ягоды и смешать их с сахаром и крахмалом.
4. Застелить форму бумагой, вылить половину теста, выложить начинку и равномерно распределить, после вылить оставшееся тесто и оставить в тепле на 20 минут.
5. Выпекать блюдо в духовке 35-40 минут при 180 градусах.

За счет того, что тесто было наложено сверху на начинку, оно поднимается и покрывается хрустящей корочкой, в то время как сами ягоды сохраняют свой аромат и не поджариваются.

Существует много различных видов заливных пирогов, но самый известный из них это французский клафути с ярко выраженным вкусом яиц. Приготовление десерта также можно комбинировать использованием различного теста. Можно экспериментировать с песочным или крошкой. Для пирога подойдут и различные наборы ягод, даже замороженные.

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#рецепты
#кулинария
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В волоколамском селе Ярополец установили кресты на купола Казанского храма
04 июля 2024, 13:15

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Кресты установили на купола Казанского собора в усадьбе Чернышёвых в селе Ярополец Волоколамского городского округа, перед установкой был проведён чин освящения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Чин освящения возглавили митрополит Волоколамский Антоний и архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. К торжественному мероприятию присоединились благотворитель храма, представители компании «СК-Реставратор», жители и гости села, а также представители окружной администрации», — говорится в сообщении.
Митрополит Фома поздравил всех собравшихся с радостным событием, а врио главы округа Наталья Козлова вручила ему благодарственное письмо за взаимодействие в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.

Казанский храм был возведён в усадьбе Чернышёвых в конце XVIII века. В настоящее время в храме продолжаются реставрационные работы.

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#волоколамск
#храм
#рпц
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