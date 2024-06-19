Глава Истры Витушева сообщила об обновлении детских площадок в округе

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Девять детских игровых площадок планируется полностью обновить на территории городского округа Истра в текущем году, кроме того, появится две новые площадки. Об этом написала глава муниципалитета Татьяна Витушева в своём Telegram-канале.
«Одним из этапов комплексного благоустройства дворовых территорий является замена детских игровых площадок. Причем каждая такая площадка – это наказы и обращения жителей, поступающие в адрес администрации через все формы обратной связи», — подчеркнула Витушева.Оборудование заменят на двух площадках в городе Истра, обе они расположены у домов по улице Генерала Безбородова, пять площадок планируется обновить в Дедовске — на улицах Спортивная, Ударная, Главная и Панфилова. Кроме того, будет обновлена детская площадка у дома №39 по улице Микрорайон в посёлке Глебовский и площадка у домов №№14 и 15 по Центральной улице в деревне Кострово.
Новые площадки установят на Родниковой улице в посёлке Ивановское и в деревне Ленино.
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