Глава Истры Витушева провела рабочее совещание с представителями администрации

Два благоустроенных пляжа для отдыха и купания открыты в Павлово-Посадском городском округе: гостей ждут на искусственном водоёме «Озеро Байкал» в посёлке Большие дворы и на озере в деревне Евсеево, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.