Глава Истры Витушева провела рабочее совещание с представителями администрации

Фото: пресс-служба городского округа Истра
На рабочем совещании обсудили работу по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа Истра. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра
Глава округа Татьяна Витушева на рабочем совещании подняла актуальные проблемы по вопросам жителей.
В Истре на контроле находятся 66 объектов, 40 из них планируется ликвидировать в 2024 году.
Читайте также:
Под Истрой нашли редчайший древний папоротник
В Истре улучшат качество воды и построят новую школу
В Истре сообщили о планах по ремонту теплосетей и котельных
«Брошенные полуразвалившиеся здания представляют опасность для наших жителей. Кроме того, выявление и устранение проблемных объектов, или приведение их в нормативное состояние, позволяет создавать более комфортную городскую среду как для местных жителей, так и гостей округа: проводить благоустройство, обустраивать дополнительные парковочные места, или использовать освободившуюся территорию для возведения новых объектов инфраструктуры», — подчеркнула глава.
В Истре на контроле находятся 66 объектов, 40 из них планируется ликвидировать в 2024 году.
Читайте также:
Под Истрой нашли редчайший древний папоротник
В Истре улучшат качество воды и построят новую школу
В Истре сообщили о планах по ремонту теплосетей и котельных
Мира Полтева