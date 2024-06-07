В школе Истры провели испытания системы спасения людей с высоты

Фото: пресс-служба администрации г.о. Истра
Испытания оборудования, позволяющего спасать людей с высоких этажей и крыши во время пожара, провели в Павловской средней общеобразовательной школы в деревне Чёрная городского округа Истра, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках испытания с третьего этажа учебного учреждения эвакуация проводилась через спасательные косынки, а для эвакуации со второго этажа использовалась специальная лестница. В числе ассистентов были руководители и педагоги школ», — написала в своём Telegram-канале глава городского округа Истра Татьяна Витушева.Она отметила, что испытания прошли успешно, так что теперь рассматривается вопрос об оснащении всех школ муниципалитета таким оборудованием для экстренной эвакуации.
Оборудование выпускает компания «Самоспас», она расположено на территории округа Истра.
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