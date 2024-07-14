Глава Истры Витушева поздравила сотрудников Почты России с праздником

В Китае начали продавать футболки с фотографией грозящего кулаком Дональда Трампа уже через два часа после покушения на него. Об этом пишет South China Morning Post. Одежда с принтами появилась на прилавках крупнейшей китайской платформы Taobao, говорится в сообщении.