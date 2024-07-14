Глава Истры Витушева поздравила сотрудников Почты России с праздником

Фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой
Глава городского округа Истра Татьяна Витушева посетила отделение Почты России и поздравила сотрудников с профессиональным праздником, об этом чиновница сообщила в своём Telegram-канале.
В 1994 году президент России своим указом постановил, что 14 июля в стране будут отмечать День российской почты.
Татьяна Витушева отправилась в отделение Почты России на улице Ленина, где пообщалась с сотрудниками предприятия и поздравила их с праздником.
Фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой
Глава городского округа добавила, что передовые сотрудники были отмечены грамотами и благодарственными письмами.
Фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой
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Татьяна Витушева отправилась в отделение Почты России на улице Ленина, где пообщалась с сотрудниками предприятия и поздравила их с праздником.
Фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой
«Ежедневно почтовые отправления доставляют 9 почтальонов, которые преодолевают многокилометровые маршруты, чтобы оперативно доставить посылки, бандероли или пенсию. Очень важные и нужные работники», — написала Витушева.
Глава городского округа добавила, что передовые сотрудники были отмечены грамотами и благодарственными письмами.
Фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой
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Евгения Парфентьева