Глава Истры Витушева проконтролировала качество электроснабжение муниципалитета

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой
Татьяна Витушева провела совместный рабочий выезд с сотрудниками Истринского производственного отделения АО «Мособлэнерго». Об этом глава городского округа Истра сообщила в своём телеграм-канале.
«Муниципалитет динамично развивается: строятся объекты социальной инфраструктуры, растут производства, требующие больших мощностей. Важно, чтобы электроснабжение всех потребителей было не просто бесперебойным, а отвечающим всем их запросам. Сегодня на балансе Истринского отделения «Мособлэнерго» – 1,5 тыс. км. наземных и подземных линий электропередачи, почти 500 подстанций и распределительных пунктов. В этом году предприятие планирует ремонт ЛЭП и нескольких подстанций», – написала Витушева.По её словам, всего в списке – 50 объектов, ещё два десятка модернизируют по программе повышения надёжности Мособлэнерго. Работы должны завершить к сентябрю.
«В рамках рабочего выезда посетила трансформаторную распределительную подстанцию на улице Юбилейной в Истре. Там только что завершилась полная модернизация оборудования. Это важный объект, снабжающий электричеством нескольких городских улиц, жилые и социально-значимые объекты, а это тысячи абонентов», – рассказала глава муниципалитета.Она добавила, что энергетики должны учитывать запросы потребителей. Это важно не только для улучшения качества жизни, но и для развития экономики, здравоохранения и других сфер.
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Лора Луганская