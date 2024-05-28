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В Истре сообщили о планах по ремонту теплосетей и котельных

В Истре состоялось совещание по вопросам ремонтов на теплосетях и в котельных
28 мая 2024, 20:53
Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра

В Истре состоялось рабочее совещание по вопросу предстоящих ремонтов на теплосетях и в котельных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Истра.
В связи с приостановкой котельных для проведения работ ожидается отключение горячего водоснабжения с 1 июня на две недели.

Начиная с этого дня коммунальные службы округа начнут готовить оборудование к новому отопительному сезону. У них есть всего три месяца для выполнения большого пласта работ.



В частности, специалисты АО «Истринская Теплосеть» приступили к замене труб теплоснабжения на отрезке от котельной №4 до центрального парка Истры, и до драматического театра. Также идут работы в Дедовске и на Энергетиков.

Кроме того, предстоит провести планово-ремонтные работы в котельных. Только АО «Истринская Теплосеть» владеет 63 объектами и 17 центральными тепловыми пунктами.

Как сообщила глава округа Татьяна Витушева, предстоит выполнить много работы, но все планируется завершить в срок, к началу нового отопительного сезона.

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#истра
#подмосковье
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#ремонт
#котельная
#теплоснабжение
В Армении заявили о приостановке вещания первого российского канала
28 мая 2024, 21:42

Фото: iStock/simpson33

В армянском мультиплексе прекращена трансляция первого российского канала. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высоких технологий Армении.
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Ранее сообщалось, что власти Армении намерены расторгнуть соглашение о вещании на страну российских телеканалов.

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#армения
#телевидение
#россия
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Автоэксперт Сажин сравнил переименование ГИБДД в ГАИ с баснями Крылова
28 мая 2024, 21:39

Фото: iStock/huettenhoelscher

Автоэксперт Владимир Сажин поделился, что не видит смысла в переименовании Госавтоинспекции из ГИБДД к историческому названию ГАИ.
По его словам, такая мера напомнила ему басни писателя Ивана Крылова.

«Вы друзья, как ни садитесь, в музыканты не годитесь. От перестановки мест слагаемых итог меняться не будет. А все затраты с переименованием, разбрендированием автомобилей, изменением табличек, формы нашивок, печатей и много другого влетит государству в копеечку. Для чего это было сделано, непонятно», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

При этом он выразил уверенность в том, что с возвращением исторического названия престиж Госавтоинспекции возрастёт, желающих работать в ней прибавиться, а количество стражей порядка на дорогах увеличится.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге выросло число нарушений правил дорожного движения среди пешеходов, велосипедистов и пользователей СИМ. Как передаёт «Петербургский дневник», в этом году уже было возбуждено более 5 100 исполнительных производств по соответствующим статьям, сами граждане заплатили в городе почти 2 млн рублей штрафов за нарушения.

Ранее стало известно, что Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) снова стала Госавтоинспекцией (ГАИ).

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#гибдд
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#права
#нарушения
#гаи
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IT-эксперт Геллер заявил о бесполезности блокировки номеров мошенников
28 мая 2024, 21:18

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Генеральный директор студии IT-эксперт Артём Геллер заявил, что блокировка номеров мошенников не поможет в борьбе с ними и не избавит от нежелательных звонков.
По его словам, мошенники имеют, как правило, много карт и могут перезвонить с другого номера.

Однако блокировка может стать сигналом для оператора связи, после которого номер будет внесён в специальные списки нежелательных телефонов.

«Вы можете заблокировать номер, скорее всего, он попадёт в базу сомнительных номеров у оператора или провайдера. Если будет много блокировок, они его могут отключить. Но это не панацея, так как нет ничего проще, чем сменить номера. И их очень много у мошенников. От одного конкретного номера вы так избавитесь, но они могут перезвонить с другого номера», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Геллер.

Он добавил, что бороться с таким мошенничеством крайне сложно.

Ранее в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области сообщили, что мошенники могут не только украсть деньги гражданина, но и сделать его участником преступной деятельности.

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#мошенники
#телефон
#безопасность
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Стало известно, сколько учеников подвергались буллингу за этот учебный год
Опрос: С буллингом сталкивались ученики каждой третьей школы
28 мая 2024, 19:23

Фото: iStock/shironosov

Опрос «Актион Образование» показал, что ученики каждой третьей школы в России сталкивались с травлей за этот учебный год.
При этом в каждой четвёртой школе травле подвергались и учителя.

Исследование показало, что чаще всего инициаторами буллинга выступают ученики 5-7 классов.

«Травля возникает там, где неверно распределена власть, вещи не называют своими именами, где накоплен большой багаж спрессованных негативных состояний, где можно безнаказанно нарушать правила. Признаки травли, ее недопустимость и ответственность за нее должны быть не просто прописаны в Уставе школы, но и служить основаниями для немедленного разбирательства и наказания», — пояснила в беседе с Газета.ру доцент кафедры общегуманитарных дисциплин и психологии МИТУ Александра Фокина.

Она подчеркнула, что любое заявление о буллинге надо воспринимать всерьёз, проверять всё и анализировать, а после запускать антибуллинговую комплексную работу.

Ранее педагог-психолог Анна Вакалюк рассказывала, что признаками буллинга ребёнка могут быть физические увечья, а также расстройства поведения, беспричинная агрессия.

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#ученики
#буллинг
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Депутат Хинштейн подтвердил, что СДЭК был атакован хакерской группировкой
28 мая 2024, 19:20

Фото: iStock/PUGUN SJ

Логистическая компания СДЭК была действительно атакована хакерской группировкой, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Ранее сообщалось, что в СДЭК произошёл крупный технический сбой, в результате которого компания уже три дня не может выдавать и принимать посылки. Ответственность за сбой взяла на себя хакерская группировка Head Mare.

Хинштейн отметил, что в результате атаки вируса-шифровальщика компания может утратить данные о посылках за последние шесть месяцев. Дело в том, что СДЭК осуществляет резервное копирование данных лишь раз в полгода, чего недостаточно, написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Депутат напомнил, что теперь СДЭК, в соответствии с законодательством РФ, обязан раскрыть масштабы утечки, привести все детали предпринимаемых для защиты системы мер, а также предоставить в Роскомнадзор первые результаты внутреннего расследования.

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Ипотечный брокер Ракута спрогнозировал падение цен на аренду жилья летом
28 мая 2024, 19:05

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута предположил, что этим летом в России снизятся цены на аренду недвижимости на 5-10%.
«Стоит заранее проговорить с собственником этот вопрос, либо снять жилье заранее, но при этом попросить, чтобы собственник смог поторговаться по арендной ставке», — добавил в беседе с Газета.ру Ракута.

Специалист уточнил, что наиболее выгодными месяцами для аренды жилья станут июнь-июль. Вместе с тем, по его словам, ожидать падения спроса на съёмную недвижимость не стоит.

Ранее доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько заявлял, что цены на вторичное жильё в России упадут во втором полугодии этого года.

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#жильё
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#аренда
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Программа долгосрочных сбережений: заключение договора и софинансирование государства
28 мая 2024, 17:55

Фото: Istock/ArLawKa AungTun

В России с 1 января начала действовать программа долгосрочных сбережений (ПДС), к которой можно присоединиться с помощью заключения договора с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). С каким именно НПФ заключать соглашение, гражданин выбирает самостоятельно. Из каких источников формируется ПДС, сколько действует ​договор и как формируется ​государственное софинансирование расскажет редакция «Радио 1».

Из каких источников формируются средства ПДС


В программу долгосрочных сбережений входят добровольные взносы человека любых сумм, независимые от периода взноса, имеющиеся средства пенсионных накоплений, софинансирование государства, а также инвестиционный доход человека.

Что входит в государственное софинансироование и кто его может получить


Гражданин, который сделал взнос в ПДС в размере от 2 000 рублей в год, автоматически получает право на софинансирование от государства в течение первых трех лет. Размер софинансирования зависит от личных взносов и от размеров среднемесячного дохода гражданина. При среднемесячном доходе до 80 000 рублей государство докладывает 1 рубль к каждому рублю, вложенному гражданином. Отметим, что финансирование происходит автоматически, а все данные о доходах граждан находятся в Федеральной налоговой службе. Сами перечисления также происходят автоматически — никаких дополнительных документов подавать не нужно.

Насколько можно заключит договор с ПДС


При вступлении в ПДС срок действия договора составляет более 15 лет. Либо он может завершиться при достижении 55 лет женщинами или 60 лет мужчинами.

«Гражданин, который стал участником программы в 20 лет, уже в 35 лет будет претендовать на выплаты по ПДС. Мужчина в возрасте 54 лет, вступивший в ПДС, уже в 60 лет получает право на получение выплат. Это право граждан назначить себе выплаты при достижении данных сроков», — рассказал РИАМО директор департамента финансовой политики Минфина РФ Павел Шахлевич.
Существует возможность забрать средства из ПДС досрочно без потери накопленного дохода в случае наступления особых жизненных ситуаций — например, при оплате дорогостоящего лечения участника программы или потери кормильца. В других случаях досрочно получить пенсионные накопления и деньги, которое софинансировало государства, невозможно.

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В Серпухове летом будут работать порядка 19 детских лагерей
28 мая 2024, 17:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Более 12 тысяч школьников Серпухова посетят оздоровительные и пришкольные лагеря. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
В округе 19 лагерей дневного пребывания на базе школ будут работать с 10 июня по 19 июля.

В них будут отдыхать свыше 1180 школьников.

«Участникам и проекта «Умные каникулы» станут порядка 1817 детей. Интеллектуальные лагеря откроются на базе школы № 3 в Протвино, и на базе школы № 19 в Серпухове. В лагере труда и отдыха Центра по профориентации и трудоустройству молодёжи 48 ребят смогут и отдохнуть и поработать 21 день. На базе Дворца молодежи «Дружба» организуют 20 социально-педагогических площадок. С 1 июня по 31 августа они будут работать в разных районах Серпухова», — поделились в пресс-службе.

Также к началу следующего учебного года будут отремонтированы все школы городского округа, в которых сейчас проводится капитальный ремонт.

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#каникулы
#серпухов
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Параличи и галлюцинации: Инфекционист рассказал, чем может быть опасно мясо и молоко
Инфекционист Викулов: переносчиком мальтийской лихорадки может быть молоко
28 мая 2024, 17:38

Фото: iStock/jenoche

Потеря памяти и галлюцинации могут сигнализировать об очень серьезном заболевании. Вирусологи предупредили о риске заражения мальтийской лихорадкой при употреблении мяса и молока. Переносчиками могут быть как домашние животные козы, овцы, парнокопытные, быки, коровы, свиньи, домашние собаки, так и дикие — зайцы, олени.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов в беседе с «Радио 1» рассказал, что является возбудителем заболевания.

«Мальтийскиая лихорадка — это бактериальная инфекция — бруцеллёз. Оно описано на Мальте еще в 19 веке. Это зоонозная инфекция — передается от больных животных и домашних, и диких. Фермерские хозяйства — распространённые источники. Возбудители — термически недостаточно обработанное молоко или неправильно приготовленное мясо, в том числе мясо диких животных. В сыром мясе бактерии могут сохраняться длительно до 3 месяцев», — сказал эксперт.

Врач объяснил, что инфекция может иметь клиническую картину, напоминающую ревматическое заболевание: нередко могут поражаться внутренние органы, суставы, сердце, могут быть неврологические проявления, при тяжелом течении могут поражаться головной и спинной мозг с развитием параличей. Также, по словам специалиста, инфекция может повлечь за собой потерю памяти и двигательную функцию.

По словам Георгия Викулова мальтийская лихорадка — ежегодная ситуация.

«Такие случаи бывают в Южных республиках, нередко в Дагестане регистрируется, в деревнях, где имеются хозяйства по разведению домашнего скота. Если говорить про мировые тренды заболевания, то оно встречается в Киргизстане, Казахстане, Турции, Иране», — рассказал собеседник.
Специалист настоятельно рекомендовал при первых симптомах обратиться за медицинской помощью и уверил, что в России меры борьбы с такой болезнью хорошо отработаны.

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