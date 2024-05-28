В Истре сообщили о планах по ремонту теплосетей и котельных

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра
В Истре состоялось рабочее совещание по вопросу предстоящих ремонтов на теплосетях и в котельных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Истра.
В связи с приостановкой котельных для проведения работ ожидается отключение горячего водоснабжения с 1 июня на две недели.
Начиная с этого дня коммунальные службы округа начнут готовить оборудование к новому отопительному сезону. У них есть всего три месяца для выполнения большого пласта работ.
В частности, специалисты АО «Истринская Теплосеть» приступили к замене труб теплоснабжения на отрезке от котельной №4 до центрального парка Истры, и до драматического театра. Также идут работы в Дедовске и на Энергетиков.
Кроме того, предстоит провести планово-ремонтные работы в котельных. Только АО «Истринская Теплосеть» владеет 63 объектами и 17 центральными тепловыми пунктами.
Как сообщила глава округа Татьяна Витушева, предстоит выполнить много работы, но все планируется завершить в срок, к началу нового отопительного сезона.
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Начиная с этого дня коммунальные службы округа начнут готовить оборудование к новому отопительному сезону. У них есть всего три месяца для выполнения большого пласта работ.
В частности, специалисты АО «Истринская Теплосеть» приступили к замене труб теплоснабжения на отрезке от котельной №4 до центрального парка Истры, и до драматического театра. Также идут работы в Дедовске и на Энергетиков.
Кроме того, предстоит провести планово-ремонтные работы в котельных. Только АО «Истринская Теплосеть» владеет 63 объектами и 17 центральными тепловыми пунктами.
Как сообщила глава округа Татьяна Витушева, предстоит выполнить много работы, но все планируется завершить в срок, к началу нового отопительного сезона.
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Анастасия Чинкова