Под Истрой нашли редчайший древний папоротник

Фото: Минэкологии МО
На лугу под Истрой нашли ранее неизвестную популяцию древнего папоротника – ужовника обыкновенного, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Это редчайший вид не только для Подмосковья, занесённый в Красную книгу региона, но и для всей Средней полосы.
«Уникальная флора и фауна Подмосковья – наша гордость и природное достояние, которое мы оберегаем. Ежегодно специалисты проводят учёт краснокнижных растений и животных, находят новые места их обитания и произрастания. Все полученные сведения войдут в новое издание Красной книги Московской области. Сегодня в области 680 объектов животного и растительного мира являются редкими и нуждаются в охране», – отметил Фирсов.Ужовник сильно отличается от привычного многим папоротника. Небольшое, до 22 см, растение имеет всего один лист, разделённый на две части – овальную пластинку с ровными краями и спороносный колосок. Такой необычный облик объясняется древностью и примитивностью всего семейства ужовниковых.
Популяция найдена на влажном богатом лугу в котловине озера Чудцевское. Это первая зафиксированная новая локация вида за последние годы. Как отметили в министерстве, обнаруженная популяция, судя по всему, – одна из крупнейших в области.
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Лора Луганская