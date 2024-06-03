Под Истрой нашли редчайший древний папоротник

На лугу под Истрой нашли ранее неизвестную популяцию древнего папоротника – ужовника обыкновенного, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Это редчайший вид не только для Подмосковья, занесённый в Красную книгу региона, но и для всей Средней полосы.