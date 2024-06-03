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Под Истрой нашли редчайший древний папоротник

03 июня 2024, 17:37
Фото: Минэкологии МО

Фото: Минэкологии МО

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На лугу под Истрой нашли ранее неизвестную популяцию древнего папоротника – ужовника обыкновенного, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Это редчайший вид не только для Подмосковья, занесённый в Красную книгу региона, но и для всей Средней полосы.
«Уникальная флора и фауна Подмосковья – наша гордость и природное достояние, которое мы оберегаем. Ежегодно специалисты проводят учёт краснокнижных растений и животных, находят новые места их обитания и произрастания. Все полученные сведения войдут в новое издание Красной книги Московской области. Сегодня в области 680 объектов животного и растительного мира являются редкими и нуждаются в охране», – отметил Фирсов.
Ужовник сильно отличается от привычного многим папоротника. Небольшое, до 22 см, растение имеет всего один лист, разделённый на две части – овальную пластинку с ровными краями и спороносный колосок. Такой необычный облик объясняется древностью и примитивностью всего семейства ужовниковых.



Популяция найдена на влажном богатом лугу в котловине озера Чудцевское. Это первая зафиксированная новая локация вида за последние годы. Как отметили в министерстве, обнаруженная популяция, судя по всему, – одна из крупнейших в области.

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В Ступине выставили на торги подряд на реконструкцию котельной
03 июня 2024, 17:42

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Котельную планируется реконструировать в микрорайоне «Б» города Ступино, подряд на выполнение работ выставили на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, а также провести саму реконструкцию, включая замену водогрейных котлов, ремонт кирпичной дымовой трубы, замену насосного, теплообменного и вспомогательного оборудования, а также оборудования газо- и электроснабжения», — говорится в сообщении.
В рамках реконструкцию нужно будет также отремонтировать помещения котельной, поменять рамы, пол и кровлю, организовать операторскую с компьютером и обновить забор.

Все работы должны быть завершены к 2026 году.

Начальная цена лота составляет 250 миллионов 759 тысяч 860 рублей, заявки принимаются до 19 июня.

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Россияне назвали самую скучную работу
Опрос: Самой скучной россияне считают работу охранников
03 июня 2024, 17:26

Фото: iStock/AndreyPopov

Опрос сервиса SuperJob показал, что 12% россиян считают самой скучной работу охранников, 11% — бухгалтеров.
Кроме этого, унылой опрошенные назвали работу в офисе, а также деятельность продавцов.

Как передаёт RT, самыми интересными респонденты назвали профессии инженера и хирурга.

До этого детский психолог Ирина Таранова заявила, что подработка подростков во время летних каникул не только не вредна, но даже полезна.

«Ничего вредного я не вижу. Подработка для подростков летом — это очень классное занятие. Многие из них мечтают о том, чтобы летом устроиться на работу. Так они постепенно знакомятся с миром работы, понимают, что это такое, что такое ответственность. Это этап знакомства с финансовой грамотностью. Они учатся строить отношения с работодателем и коллективов», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Таранова.

Ранее опрос исследовательского центра «Зарплаты.ру» показал, что 52% российских студентов заявили о планах устроиться на подработку этим летом.

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Росгвардия приняла участие в межведомственных учениях по ликвидации ЧС
03 июня 2024, 17:23

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Росгвардия приняла участие в масштабных межведомственных учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Ежегодные учения в рамках международного салона «Комплексная безопасность» прошли на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС.

«Завершающим этапом крупномасштабной тренировки стало показательное занятие с участием ОМОН Росгвардии. Бойцы спецподразделения ведомства успешно отработали задержание условных вооруженных преступников, планировавших диверсионный акт на объектах инфраструктуры города», — поделились в пресс-службе.

Сотрудники Росгвардии в рамках тренировки выполняли задачи по ликвидации условных диверсантов.. Традиционно спасатели во взаимодействии с другими структурами региона отрабатывают ликвидацию практически всех видов чрезвычайных ситуаций, в том числе атаки беспилотных летательных аппаратов.

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В Подмосковье закупили около 600 автобусов
03 июня 2024, 17:08

Фото: пресс-служба правительства МО

Около 600 автобусов для обслуживания пассажирских маршрутов закупила Московская область в текущем году, обновление парка и другие аспекты улучшения работы общественного транспорта в регионе обсудил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе еженедельной конференции с членами правительства и главами городских округов.
«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. (…) Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Андрей Воробьёв.
Отмечается, что область в текущем году закупила около 600 пассажирских автобусов, из которых 136 уже вышли на маршруты. А к 1 сентября к ним должны прибавиться ещё 454 автобуса, в том числе 350 — большого класса.

Кроме того, в области ведётся закупка инструментов для ремонта автобусов.

«Мы покупаем также оборудование и инструменты, которые позволят улучшить качество ремонта автобусов — это и верстаки, и станции заправки. Кроме того, закупаем мойки, которыми будут обеспечены все базы», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области – глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
В Подмосковье также работают над привлечением людей к работе в сфере общественного транспорта. В частности, увеличены зарплаты по основным специальностям в компании «Мострансавто» и ведётся ремонт в четырёх общежитиях предприятия.

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В Подмосковье спасатели провели профилактические рейды на водоемах
03 июня 2024, 16:50

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды на водоемах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Профилактические мероприятия 1 и 2 июня прошли на водоёмах городских округов Волоколамск, Лотошино и Клин.

«Чтобы купание не закончилось печально, а принесло только положительные эмоции, необходимо соблюдать простые, но очень важные правила безопасности: не плавать в незнакомом месте, не нырять с высоты, не заплывать за буйки. Также не стоит приближаться к моторным судам и прыгать в воду с лодок, катеров и причалов. Кроме этого, во врем отдыха у воды не следует употреблять алкогольные напитки. Специалисты обратили внимание отдыхающих, что купание в несанкционированных местах запрещено и рекомендовали выбирать для отдыха официальные пляжи, где организовано дежурство спасателей», — поделился сотрудник части Андрей Образцов.

Особое внимание в ходе рейдов уделяется несанкционированным местам купаний, так как именно там чаще всего происходят несчастные случаи.

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Готовность капремонта стадиона «Чайка» в Королёве достигла 65%
03 июня 2024, 16:40

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт стадиона «Чайка» проводится в микрорайоне Юбилейный в Королёве, строительная готовность объекта в настоящее время составляет 65 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на стадионе монтируют панели фасада и слаботочные сети, штукатурят стены, обустраивают кровлю и благоустраивают прилегающую территорию. На объекте заняты 60 рабочих, задействовано шесть единиц техники», — отмечается в сообщении.
Стадион «Чайка» был построен в 1957 году, инфраструктура объекта включает в себя раздевалки, душевые, туалет, медицинский кабинет, а также конференц-зал с аппаратурой для демонстрации происходящих на стадионе мероприятий, радиоузел, электрическое табло и систему освещение. У стадиона предусмотрена стоянка для автомобилей.

Закончить капремонт должны в третьем квартале текущего года.

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На Землю обрушилась четырехдневная магнитная буря
Мощная магнитная буря уровня G3 ожидается 31 мая и продлится четыре дня
03 июня 2024, 16:30

Фото: iStock/Pitris

Сильная магнитная буря ожидается на Земле с 31 мая по 1 июня.
Об этом сообщили в Гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), передает ТАСС.

Причиной колебаний магнитосферы стал выброс корональной массы на Солнце 29 мая, когда произошло восемь вспышек, одна из которых достигла высшего класса X.

По данным ученых, буря достигнет уровня G3 из пяти возможных. После полудня 1 июня геомагнитные возмущения начнут снижаться и к 4 июня будут на уровне G1-G2.

14 мая случилась одна из 15 самых мощных вспышек на Солнце в истории, вызвавшая магнитную бурю максимального уровня G5 — впервые за 20 лет.

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#солнце
#космос
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На трассе М-9 «Балтия» в Подмосковье обновят 25 км асфальта
03 июня 2024, 16:20

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Верхний слой дорожного покрытия поменяют на нескольких участках федеральной трассы М-9 «Балтия» в Московской области, общая протяжённость отремонтированного полотна составит 25 километров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на Центравтомагистраль.
«Технология замены верхнего слоя покрытия позволяет ликвидировать колейность и прочие дефекты, а также продлить срок службы конструктивных слоев дорожной одежды», — отмечается в сообщении.
Работы по замене верхнего слоя покрытия начались на проблемных участках с 68 по 83 км Новорижского шоссе, кроме того, асфальт обновят на нескольких участках с 22 по 50 километр трассы.

Ремонт ведётся круглосуточно, весь объём работ планируется выполнить до конца сентября текущего года.

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В России до конца текущей недели могут ввести режим ЧС и-за заморозков
03 июня 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Konoplytska

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня могут ввести в России до конца текущей недели. Причина в ожидающихся в эти дни заморозках.
Об этом на брифинге сообщила журналистам глава министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ Оксана Лут. По её словам, окончательное решение будет принято после выводов подкомиссии, организованной МЧС. В этом случае ведомство начнёт работу со страховыми компаниями. Министр также добавила, что экономический ущерб от майских заморозков для сельского хозяйства России пока не подсчитан.

В пятницу, 31 мая, вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что возвратные заморозки в мае в разных регионах страны привели к гибели более миллиона гектаров посевов, из них около 850 тысяч гектаров пришлось на зерновые культуры. По его словам, в некоторых регионах уже введён режим ЧС. В части из них планируется введение режима ЧС федерального масштаба.

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