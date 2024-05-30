В Истре улучшат качество воды и построят новую школу

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра
Качество водоснабжения и будущее местной школы стали главными темами встречи Татьяны Витушевой с жителями Новопетровского в формате выездной администрации. Глава Истры приехала на встречу вместе с министром жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антоном Велиховским, а также представителями ресурсоснабжающих и управляющих организаций.
Водозаборный узел в селе Новопетровское был построен в 1964 году. Он снабжает холодной водой 8 тыс. жителей, объекты социальной и коммунальной сферы. Сейчас он уже не отвечает нормативным показателям. Необходима модернизация ВЗУ.
Второй вопрос, ответа на который ждали жители – что ожидает Новопетровскую школу. Учебное заведение входит в топ-500 лучших школ Подмосковья, число учащихся увеличивается, в школе преподают лучшие педагоги. Однако здание 1958 года постройки требует не только ремонта, но и расширения площадей. Вопрос может решить строительство современного здания школы, о чём также просили жители.
Вопрос был переадресован замминистра образования Московской области Андрею Лазареву, который также присутствовал на выездной администрации. О сроках пока говорить рано, однако замминистра заверил, что наказ в ближайшее время будет детально рассмотрен в правительстве Подмосковья.
Витушева отметила, что поддерживает жителей. Капремонт проблему не решит, а строительство здания школы, соответствующего современным стандартам, поможет сделать это.
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«Антон Велиховский пояснил жителям Новопетровского, что оборудование для водоподготовки будет закуплено в этом году, после чего начнётся монтаж станции. Система фильтрации обеспечит потребителей качественным ресурсом. Проблема напора тоже будет решена – за счёт установки дополнительной насосной станции, оборудованной тремя центробежными насосами. Министр подчеркнул: задача сложная, но решаемая. Населённый пункт будет включён в профильную госпрограмму», – сказала Витушева, слова которой приводит пресс-служба администрации городского округа.
Второй вопрос, ответа на который ждали жители – что ожидает Новопетровскую школу. Учебное заведение входит в топ-500 лучших школ Подмосковья, число учащихся увеличивается, в школе преподают лучшие педагоги. Однако здание 1958 года постройки требует не только ремонта, но и расширения площадей. Вопрос может решить строительство современного здания школы, о чём также просили жители.
Вопрос был переадресован замминистра образования Московской области Андрею Лазареву, который также присутствовал на выездной администрации. О сроках пока говорить рано, однако замминистра заверил, что наказ в ближайшее время будет детально рассмотрен в правительстве Подмосковья.
Витушева отметила, что поддерживает жителей. Капремонт проблему не решит, а строительство здания школы, соответствующего современным стандартам, поможет сделать это.
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Лора Луганская