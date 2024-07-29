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Глава Истры Витушева проверила ход ремонта Дедовского лицея

29 июля 2024, 21:09
Фоо6 пресс-служба г.о. Истра

Фоо6 пресс-служба г.о. Истра

Здание лицея ремонтируют в городе Дедовск округа Истра, ход работ проверила глава Истры Татьяна Витушева, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Ремонтные работы в учебном заведении начались три года назад на верхнем — третьем — этаже здания. Сейчас в порядок приводят уже первый этаж.

«По плану до 1 сентября в здании лицея отремонтируют четыре учебных кабинета, рекреацию, спортзал и ученические раздевалки, а также центральный вестибюль. Кроме того, будут заменены двери входной группы и внутренних помещений», — написала Татьяна Витушева в своём Telegram-канале.


Она добавила, что подготовительный этап ремонта завершился уже в половине помещений. В классах и рекреациях демонтированы старые полы, потолки и двери, начинается внутренняя отделка.

Глава округа подчеркнула, что все работы ведутся в установленном графике. Она также сообщила, что в планах по ремонту на ближайшие полтора года — обновление фасада здания лицея и благоустройство прилегающей территории.

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Подмосковных наставников пригласили принять участие во всероссийском конкурсе
30 июля 2024, 10:35

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Всероссийский конкурс «Наставничество» проведут на президентской платформе «Россия — страна возможностей», принять в нём участие приглашаются представители всех регионов страны, включая Московскую область, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«Конкурс будет проводиться по двум направлениям: «Лучшие практики наставничества» и «Наставник года». В каждом из направлений предусмотрено по четыре номинации, касающиеся наставничества в сфере производства, образования, службы, а также социальной сферы и общественной деятельности», — говорится в сообщении.
Регистрация заявок на участие уже началась, она проводится онлайн и продлится до 25 октября. Участники должны быть не моложе 18 лет.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте проекта.

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Маск назвал Дурова новичком после признания о ста биологических детях
Маск назвал сто биологических детей Дурова уровнем новичка
30 июля 2024, 10:33

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал информацию о том, что у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова есть более ста биологических детей. Об этом Маск написал в соцсети X.
Маск пошутил о сотне детей Дурова и сообщил, что эта цифра является уровнем новичка. Также американский предприниматель назвал Дурова Чингисханом.

Согласно легендам, у основателя Монгольской империи Чингисхана было порядка 600 детей. При этом у Илона Маска их двенадцать.

Напомним, накануне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что он оказался биологическим отцом для более ста детей, родившихся в 12 разных странах после его донорства спермы. По словам российского бизнесмена, он также намерен открыть свой открыть свой ДНК-код.

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В Балашихе завершают строительство инвестиционного детсада на 350 мест
30 июля 2024, 10:20

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, возводят в жилом комплексе «Измайловский лес» городского округа Балашиха. Проект реализуется за счёт инвестора ЖК в рамках договора о комплексном развитии территории, строительная готовность детсада достигла уже 97%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«На объекте завершаются фасадные и отделочные работы, а также пусконаладка инженерных систем и благоустройство территории», — отмечается в сообщении.
В трёхэтажном здании детского сада размещаются помещения для пятнадцати групп с игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и туалетами. В детсаду также есть залы для музыкальных занятий и физкультуры, пищеблок и медпункт. На прилегающей территории размещаются игровые и спортивные площадки, общая прогулочная зона и зона для хозяйственных нужд.

Новый детский сад откроется 1 сентября.

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В Подмосковье оцифровали оформление перерасчёта за газ
30 июля 2024, 09:59

Фото: iStock/simpson33

Оформить перерасчёт начислений за использование газа жители Московской области теперь могут онлайн — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Перевод услуг в «цифру» позволяет подавать заявления с любого гаджета. Теперь оформить перерасчёт начислений за газ жители региона могут на областном портале госуслуг или в приложении «Добродел», — отметила глава подмосковного министерства Надежда Куртяник.
Перерасчёт оплаты за газ можно сделать, если человек временно не жил в квартире или изменилось число проживающих там людей. Подавая онлайн-заявление по этой теме, нужно указать фамилию, имя и отчество абонента, а также номер лицевого счёта и прикрепить к заявке все необходимые документы.

Ответ на заявку поступит в личный кабинет пользователя на портале госуслуг. Если этот ответ будет положительным, сумму к оплате за газ пересчитают в течение пяти рабочих дней.

Заявка подаётся бесплатно.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 30 июля составила 4 балла
30 июля 2024, 09:49

Фото: iStock/simpson33

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро вторника, 30 июля, оценивается на четыре балла из десяти возможных, заторы наблюдаются при проезде в сторону Москвы на участках трёх федеральных трасс и восьми шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются при движении по направлению к столице на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Носовихинское, Ленинградское, Минское, Каширское, шоссе Энтузиастов и Пятницкое», — говорится в сообщении.
Всего сегодня утром на дорогах Подмосковья зафиксирована 941 тысяча машин, это на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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В подмосковном ЖК-долгострое «Благовест» завершают выдачу ключей дольщикам
30 июля 2024, 09:35

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Выдачу ключей дольщикам завершают в жилом комплексе «Благовест» на территории городского округа Сергиев Посад, свои квартиры люди ждали двенадцать лет, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время акты приёма-передачи квартир подписали уже 213 семей. Скоро новоселье отметят все 227 дольщиков», — говорится в сообщении.
ЖК «Благовест» начали возводить в 2012 году, однако у застройщика — компании «Стройинвест» — начались финансовые проблемы, поэтому работы на объекте были остановлены. В конце 2021 года проект передали областному Фонду защиты прав участников долевого строительства, благодаря чему работы удалось возобновить.

Сейчас проблемный дом достроен, введён в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учёт.

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На Землю обрушилась магнитная буря
Синоптик Леус: на Земле со вторника по четверг ожидаются магнитные бури
30 июля 2024, 08:47

Фото: iStock/murat4art

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что магнитные бури ожидаются на Земле со вторника по четверг. Об этом Леус написал в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, во вторник, 30 июля, уровень магнитной бури будет сильным — G3, в среду, 31 июля, и четверг, 1 августа, уровень природного явления дойдет до средней отметки G2. Леус отметил, что начало магнитных бурь ожидалось еще прошлой ночью, однако геомагнитное поле оставалось спокойным и только после 3:19 мск перешло в слабо возмущенное состояние.

Ранее преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал, люди с какими заболеваниями наиболее подвержены влиянию магнитных бурь. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Суд перенес слушания по делу «крабового короля» Кана
30 июля 2024, 08:36

Фото: iStock/AMilkin

Заседание суда по делу предпринимателя Олега Кана перенесено до сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фрунзенского районного суда Владивостока.
Напомним, «крабовый король» обвиняется в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко и контрабанде нескольких тысяч тонн краба. Кроме того, предприниматель Кан уклонялся от уплаты налогов, задолжав государству более 3,5 млрд рублей.

В марте текущего года правозащитник Кана заявил о смерти своего клиента, однако Генпрокуратура РФ полагает, что «кончина» бизнесмена является инсценировкой.

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ВМФ РФ начал учения трех флотов и Каспийской флотилии с участием 20 000 человек
30 июля 2024, 06:55

Фото: iStock/NickolayV

Военно-морской флот России начал плановые учения Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии с участием более 20 тысяч человек. Об этом сообщает Минобороны России.
«Объединения и соединения Военно-морского флота России приступили к проведению плановых учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии», — указано в сообщении министерства.
В оборонном ведомстве пояснили, что в учениях принимают участие около 300 кораблей, катеров и подводных лодок, 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и спецтехники, а также более 20 тысяч человек военнослужащих и персонала.

В планах учений — отработать 300 боевых упражнений, которые включают зенитные, ракетные и артиллерийские залпы, постановку помех и использование противолодочного оружия.

Основная цель мероприятия — проверить слаженность военного управления на всех уровнях и готовность экипажей.

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