Глава Истры Витушева проверила ход ремонта Дедовского лицея

Фоо6 пресс-служба г.о. Истра
Здание лицея ремонтируют в городе Дедовск округа Истра, ход работ проверила глава Истры Татьяна Витушева, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Ремонтные работы в учебном заведении начались три года назад на верхнем — третьем — этаже здания. Сейчас в порядок приводят уже первый этаж.
Она добавила, что подготовительный этап ремонта завершился уже в половине помещений. В классах и рекреациях демонтированы старые полы, потолки и двери, начинается внутренняя отделка.
Глава округа подчеркнула, что все работы ведутся в установленном графике. Она также сообщила, что в планах по ремонту на ближайшие полтора года — обновление фасада здания лицея и благоустройство прилегающей территории.
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«По плану до 1 сентября в здании лицея отремонтируют четыре учебных кабинета, рекреацию, спортзал и ученические раздевалки, а также центральный вестибюль. Кроме того, будут заменены двери входной группы и внутренних помещений», — написала Татьяна Витушева в своём Telegram-канале.
Она добавила, что подготовительный этап ремонта завершился уже в половине помещений. В классах и рекреациях демонтированы старые полы, потолки и двери, начинается внутренняя отделка.
Глава округа подчеркнула, что все работы ведутся в установленном графике. Она также сообщила, что в планах по ремонту на ближайшие полтора года — обновление фасада здания лицея и благоустройство прилегающей территории.
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Лев Каштанов