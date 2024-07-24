В спорткомплексе «Арена-Истра» проводят летнюю профилактику бассейнов

Фото: Михаил Дорошин
Профилактическое обслуживание бассейнов проводится в спортивно-оздоровительном комплексе «Арена-Истра» в подмосковной Истре, в самом большом бассейне уже завершили все подготовительные работы и начали заливать воду, передаёт корреспондент Михаил Дорошин.
«Мы проводим все необходимые работы для того, чтобы наши посетители могли наслаждаться отдыхом в чистой и безопасной среде. Медперсонал и специализированные организации тщательно проверяют качество воды и все технические системы», — рассказал главный энергетик комплекса Владимир Старовольтов.В ходе профилактических работ были слиты большой бассейн объёмом 720 кубометров и детский бассейн объёмом 150 кубометров, проведена очистка фильтров. Кафель, а также чаши и переливные чаши бассейнов специалисты отмыли химическими средствами.
Сейчас в бассейны заливают новую воду, которая будет отфильтрована и обеззаражена с помощью реагентов и кварцевых ламп.
Открыть спорткомплекс для посетителей планируют 1 августа.
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