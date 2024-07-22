Глава Истры Витушева проверила работу поликлиники на улице Урицкого

Фото: пресс-служба администрации г.о. Истра
Поликлиника на улице Урицкого в Истре открылась после капитального ремонта в мае текущего года, работу медучреждения проверила глава городского округа Татьяна Витушева, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Для пациентов созданы комфортные условия: в поликлинике светлые холлы, оборудованные новой мебелью, на каждом этаже есть зоны комфортного пребывания, санузлы, в том числе для маломобильного населения. Но самое главное — расширен спектр услуг и внедрены новые стандарты профилактики и лечения жителей городского округа Истра», — написала Татьяна Витушева в своём Telegram-канале.Она отметила, что после капитального ремонта в поликлинике появилось новое отделение профилактики, рассчитанное на 20 посещений в день. Здесь можно за один визит пройти медосмотр. Кроме того, в отдельный блок выделено отделение неотложной помощи, так что потоки пациентов, пришедших сюда и в основное отделение, не пересекаются.
Поликлиника оборудована современной диагностической техникой: это цифровой рентген-аппарат, маммограф и флюорограф. Кроме того, аппараты УЗИ теперь в нескольких кабинетах.
Штат обновлённой поликлиники укомплектован на 83%. К сотрудничеству приглашаются узкие специалисты.
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Лев Каштанов