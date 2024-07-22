Участниками акции «Проверь здоровье в парке» стали более 650 жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
34 подмосковных парка охватила в минувшие выходные акция «Проверь своё здоровье в парке». Участниками стали более 650 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Акцию проводили в Шатуре, Солнечногорске, Подольске, Пушкино, Балашихе, Жуковском, Чехове, Наро-Фоминске и других городских округах.
В министерстве добавили, что при необходимости пациентов направляли на углублённое обследование в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».
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«Мы проводим акцию «Проверь своё здоровье в парке» уже третий год подряд. Видим, что она пользуется спросом у жителей, которые не могут посетить поликлинику в будние дни. Всего за прошедшие выходные здоровье в парках проверили 653 человека, а с начала лета – более 5,5 тысяч», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В министерстве добавили, что при необходимости пациентов направляли на углублённое обследование в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».
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Лора Луганская