Подмосковная санитарная авиация перевезла в этом году более 400 пациентов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Вертолёты санитарной авиации Подмосковья с начала года совершили 423 вылета – на 33 больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные привели в пресс-службе регионального Минздрава.
Санитарная авиация используется В Московской области для медицинской помощи пострадавшим в автоавариях и других происшествиях, а также перевозки пациентов из одной больницы в другую.
В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи. Они следят за состоянием пациента в течение перелёта и при необходимости помогают, применяя современное медицинское оборудование, которым оснащены вертолёты.
Как отметили в министерстве, в основном санитарная авиация доставляет пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы, ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.
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«Вертолётам не важны пробки или расстояние до нужной больницы – эвакуация пациента проходит максимально быстро. К тому же благодаря системе «Ночной старт» вылеты возможны и в тёмное время. С начала года вертолёты совершили 423 вылета, что на 33 больше, чем за аналогичный период прошлого года. С помощью санавиации перевезены 411 пациентов, в том числе 276 детей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи. Они следят за состоянием пациента в течение перелёта и при необходимости помогают, применяя современное медицинское оборудование, которым оснащены вертолёты.
Как отметили в министерстве, в основном санитарная авиация доставляет пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы, ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.
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Лора Луганская