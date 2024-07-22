Мытищинские врачи извлекли из кишечника школьницы упаковочную плёнку

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Хирурги Мытищинской больницы спасли девочку-подростка, съевшую воздушно-пузырьковую плёнку. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В детское травматологическое отделение стационара поступила 15-летняя девочка с сильной болью в животе. В ходе обследования у неё выявили наличие свободного газа в брюшной полости, что подтвердило нарушение целостности органа. Было решено срочно оперировать пациентку.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Как отметили в министерстве, врачам случалось находить во внутренних органах детей разные инородные тела – волосы, скрепки, шарики. Но такое случилось впервые. Когда пациентка пришла в сознание, её спросили, как «пупырка» попала внутрь. Она ответила, что «просто сильно задумалась, сидела и грызла».
Желание человека есть несъедобное носит название «пикацизм». Чаще всего такое случается с маленькими детьми, беременными женщинами и подростками.
Причины пикацизма у детей и подростков могут быть разными – от нарушений обмена веществ до расстройств аутического спектра. Родителям важно разобраться в проблеме и помочь ребенку, заключили в ведомстве.
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«То, с чем мы столкнулись, даже для нас стало изрядной неожиданностью. В ходе операции мы выявили на тонкой кишке отверстие. На этом участке сконцентрировалось немалое количество целлофана – остатки упаковочной воздушно-пузырьковой плёнки, которую в народе называют «пупыркой». Мы удалили повреждённую часть тонкой кишки и затем восстановили её. Операция прошла успешно. Теперь пациентке предстоит курс противоспаечной терапии», – рассказал заведующий детским травматологическим отделением больницы Владислав Смирнов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Как отметили в министерстве, врачам случалось находить во внутренних органах детей разные инородные тела – волосы, скрепки, шарики. Но такое случилось впервые. Когда пациентка пришла в сознание, её спросили, как «пупырка» попала внутрь. Она ответила, что «просто сильно задумалась, сидела и грызла».
Желание человека есть несъедобное носит название «пикацизм». Чаще всего такое случается с маленькими детьми, беременными женщинами и подростками.
Причины пикацизма у детей и подростков могут быть разными – от нарушений обмена веществ до расстройств аутического спектра. Родителям важно разобраться в проблеме и помочь ребенку, заключили в ведомстве.
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Лора Луганская