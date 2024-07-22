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Мытищинские врачи извлекли из кишечника школьницы упаковочную плёнку

22 июля 2024, 13:56
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Хирурги Мытищинской больницы спасли девочку-подростка, съевшую воздушно-пузырьковую плёнку. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В детское травматологическое отделение стационара поступила 15-летняя девочка с сильной болью в животе. В ходе обследования у неё выявили наличие свободного газа в брюшной полости, что подтвердило нарушение целостности органа. Было решено срочно оперировать пациентку.
«То, с чем мы столкнулись, даже для нас стало изрядной неожиданностью. В ходе операции мы выявили на тонкой кишке отверстие. На этом участке сконцентрировалось немалое количество целлофана – остатки упаковочной воздушно-пузырьковой плёнки, которую в народе называют «пупыркой». Мы удалили повреждённую часть тонкой кишки и затем восстановили её. Операция прошла успешно. Теперь пациентке предстоит курс противоспаечной терапии», – рассказал заведующий детским травматологическим отделением больницы Владислав Смирнов.


Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как отметили в министерстве, врачам случалось находить во внутренних органах детей разные инородные тела – волосы, скрепки, шарики. Но такое случилось впервые. Когда пациентка пришла в сознание, её спросили, как «пупырка» попала внутрь. Она ответила, что «просто сильно задумалась, сидела и грызла».

Желание человека есть несъедобное носит название «пикацизм». Чаще всего такое случается с маленькими детьми, беременными женщинами и подростками.

Причины пикацизма у детей и подростков могут быть разными – от нарушений обмена веществ до расстройств аутического спектра. Родителям важно разобраться в проблеме и помочь ребенку, заключили в ведомстве.

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#пациенты
#операция
Участниками акции «Проверь здоровье в парке» стали более 650 жителей Подмосковья
22 июля 2024, 14:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

34 подмосковных парка охватила в минувшие выходные акция «Проверь своё здоровье в парке». Участниками стали более 650 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Акцию проводили в Шатуре, Солнечногорске, Подольске, Пушкино, Балашихе, Жуковском, Чехове, Наро-Фоминске и других городских округах.
«Мы проводим акцию «Проверь своё здоровье в парке» уже третий год подряд. Видим, что она пользуется спросом у жителей, которые не могут посетить поликлинику в будние дни. Всего за прошедшие выходные здоровье в парках проверили 653 человека, а с начала лета – более 5,5 тысяч», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В министерстве добавили, что при необходимости пациентов направляли на углублённое обследование в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

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#здравоохранение
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Подмосковная санитарная авиация перевезла в этом году более 400 пациентов
22 июля 2024, 10:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Вертолёты санитарной авиации Подмосковья с начала года совершили 423 вылета – на 33 больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные привели в пресс-службе регионального Минздрава.
Санитарная авиация используется В Московской области для медицинской помощи пострадавшим в автоавариях и других происшествиях, а также перевозки пациентов из одной больницы в другую.
«Вертолётам не важны пробки или расстояние до нужной больницы – эвакуация пациента проходит максимально быстро. К тому же благодаря системе «Ночной старт» вылеты возможны и в тёмное время. С начала года вертолёты совершили 423 вылета, что на 33 больше, чем за аналогичный период прошлого года. С помощью санавиации перевезены 411 пациентов, в том числе 276 детей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи. Они следят за состоянием пациента в течение перелёта и при необходимости помогают, применяя современное медицинское оборудование, которым оснащены вертолёты.

Как отметили в министерстве, в основном санитарная авиация доставляет пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы, ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

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#минздрав мо
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#московская область
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Врач предупредил о разрушительных последствиях употребления алкоголя перед сном
Психиатр Титков: употребление вечером алкоголя повышает риск храпа и апноэ во сне
22 июля 2024, 02:34

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Употребление алкоголя в вечернее время снижает качество сна, заявил кандидат медицинских наук, психиатр и специалист по аддикциям Европейского медицинского центра (ЕМС) в интервью «Ленте.ру».
По словам доктора, алкоголь обладает седативным эффектом, но он длится непродолжительное время. Поэтому употребление алкоголя вечером часто приводит к пробуждению людей ночью. При этом сон становится фрагментарным и некачественным, поскольку алкоголь подавляет фазы быстрого и медленного сна, добавил специалист.

Еще один побочный эффект привычки пить перед сном – чрезмерное расслабление мышц верхних дыхательных путей. Это повышает риск возникновения храпа и апноэ во время сна, добавил психиатр.

«Кроме того, алкоголь нарушает баланс гормонов, которые регулируют цикл сна и бодрствования. В частности, спиртосодержащие напитки перед сном снижают выработку мелатонина. А он обладает диуретическим эффектом. Позывы к мочеиспусканию учащаются, это приводит к необходимости вставать ночью в туалет и прерывает сон», – заявил собеседник издания.

Титков отметил, что распространенное мнение, будто алкоголь помогает заснуть, связано с быстрым наступлением сонливости после нескольких бокалов. Однако это ложное представление об улучшении качества сна не имеет ничего общего с реальностью.

«На самом деле на смену седативному эффекту алкоголя быстро приходят нарушения сна из-за процесса усвоения спиртных напитков в организме», – отметил врач.

Ранее доктор медицинских наук, уролог Николай Григорьев развенчал широко распространенный миф о влиянии алкоголя на мужское здоровье. По его словам, не существует конкретного алкогольного напитка или количества, которое было бы безопасно для мужской фертильности и потенции.

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#алкоголь
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#сон
#врач
#психиатр
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Роспотребнадзор: случаи лихорадки Западного Нила в РФ единичны
21 июля 2024, 14:57

Фото: istockphoto/Ildar Imashev

Случаи лихорадки Западного Нила в РФ являются единичными. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
«В текущем году в России зарегистрированы единичные случаи заболевания, большинство из которых — завозные», — говорится в релизе.

Известно, что в Израиле за текущий год зафиксирован рекорд по заболеваемости за четверть века. Там заразились уже 440 человек, из которых умерло 32 человека. Лихорадка Западного Нила распространена в жарких странах, в частности, Вьетнаме, Египте, Таиланде, Индии и других. Примерно, у 70-80% пациентов она протекает без симптомов, у остальных может быть повышенная температура, головная боль, диарея и прочая симптоматика.

Заражение происходит через кровососущих насекомых, источником инфекции может быть ворона или голубь. Рекомендуется пользоваться средствами для отпугивания насекомых.

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В Роспотребнадзоре заявили о минимальном уровне заболеваемости листериозом в РФ
#россия
#болезни
#новости
#роспотребнадзор
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В Роспотребнадзоре заявили о минимальном уровне заболеваемости листериозом в РФ
20 июля 2024, 20:07

Фото: istockphoto/jarun011

Заболеваемость листериозом в России на протяжении последних лет находится на крайне низком уровне. Речь идёт буквально о единичных случаях.
Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее появилась информация, что в Канаде, а затем и в США объявлена вспышка листериоза. В США она охватила уже 12 штатов вдоль всего Восточного побережья и на Среднем Западе. Болезнь уже унесла жизни двух человек, ещё около трёх десятков госпитализированы.

В России благодаря системе проводимых санитарно-профилактических мероприятий заболеваемость листериозом в последние годы находится на очень низком уровне, сообщили в Роспотребнадзоре. Она составляет в среднем исчислении 0,07 заболевших на 100 тысяч населения.

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#роспотребнадзор
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Офтальмолог Редько рассказала, что делать, если малышу в глаза попал песок
19 июля 2024, 22:24

Фото: iStock / tatyana_tomsickova

Детские игры в песочнице иногда заканчиваются попаданием песка в глаза. Однако не всегда можно понять, насколько серьёзна проблема.
Прежде всего, нужно попросить ребёнка не трогать и не тереть глаза, сообщила врач-офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько.
«Если можно, заведите малыша домой и вымойте ему руки, так как он всё равно будет лезть ими в глаза. Попросите ребёнка откинуть голову назад и осторожно откройте глаз, в который попал песок. Закапайте туда несколько капель физраствора или обычной воды из-под крана. Попросите ребёнка поморгать. Затем умойте ему глаза и лицо под проточной водой», – посоветовала специалист, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Она также предостерегла от попыток удалить песок из глаза ребёнка языком, пальцами, ватными дисками, ушными палочками.
«Если вы промыли глаза и убрали песчинки, но ребёнок продолжает испытывать боль, либо есть покраснение или даже гной, то необходимо обратиться к врачу. Возможно, травмирована роговая оболочка глаза или туда попала инфекция», – добавила офтальмолог.
В целом же попадание песка в глаза не является неотложным случаем. Можно самостоятельно помочь ребёнку, промыв глаза. Травма или ссадина на роговице тоже не является чем-то опасным и проходит в течение одного – трёх дней.

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#московская область
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Врач Березовский предупредил об опасной болезни из Азии и Латинской Америки
Врач Березовский предупредил о лихорадке Денге
19 июля 2024, 21:42

Фото: iStock/jarun011

Профессор медфака Государственного университета просвещения хирург Дмитрий Березовский предупредил туристов, путешествующих в Азии и Латинской Америке, об опасности заражения лихорадкой Денге.
«Лихорадка Денге — вирусное заболевание, инкубационный период длится от 3 до 14 дней, а острое состояние — около недели. Первые признаки гриппоподобные: головная боль, боль в суставах, резкое повышение температуры. Среди других симптомов тошнота, рвота, диарея, увеличение лимфоузлов, сыпь», — пояснил в беседе с NEWS.ru Березовский.

Он рекомендовал при выявлении у себя признаков заболевания не ставить себе диагнозов и не заниматься самолечением, а немедленно обращаться к врачу.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила о том, что неосторожное купание в водоёмах летом может грозить гепатитом А, холерой и паразитами.

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#рф
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В Луховицах поставили на ноги упавшего в погреб 91-летнего пациента
19 июля 2024, 21:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Луховицкой больницы спасли упавшего в погреб пожилого мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В стационар поступил 91-летний пациент с переломом верхней трети бедренной кости, который он получил в результате падения в погреб. Врачи провели полное обследование и решили выполнить операцию.
«Мы провели остеосинтез бедренной кости, то есть срастили обломки костей универсальном штифтом. Операцию выполнили с помощью миниинвазивных доступов. Послеоперационный период протекал без осложнений. Уже на вторые сутки пациент смог передвигаться с ходунками», – рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии больницы, врач-травматолог Ренат Абдулаев.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас пенсионер выписан. Благодаря успешной операции и реабилитации, а также активному образу жизни он уже ходит самостоятельно.

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#здравоохранение
#здоровье
#минздрав мо
#пенсионер
#врачи
#хирург
#подмосковье
#московская область
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Вирусолог Малинникова раскрыла опасность неосторожного купания в водоёмах
19 июля 2024, 19:27

Фото: iStock/RenatoK

Завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила о том, что неосторожное купание в водоёмах летом может грозить гепатитом А, холерой и паразитами.
«Например, вирус гепатита А живёт прекрасно в солёной воде, это никак не мешает ему. И гепатит Е, кстати, тоже водится в морской воде. Там, где плавает большое количество людей, никуда не девается фекально-оральный механизм передачи, даже на море. На мелководье запросто можно подцепить различные инфекции», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Малинникова.

Во избежание неприятностей, специалист рекомендовала купаться только в проверенных чистых местах, после мыть руки и лицо, не глотать воду из водоёмов и соблюдать все меры ггиены и осторожности.

До этого в администрации Куйбышевского района в Новокузнецке предупредили, что на территории Кузбасса зафиксировали два очага свиной чумы.

«Существует риск молниеносного распространения заболевания!», — приводит «Сiбдепо» сообщение администрации.

Ранее врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что ротавирусная инфекция набирает обороты практически каждое лето, особенно в курортных регионах.

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