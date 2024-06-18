Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Истре превысила 65%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в селе Павловская Слобода городского округа Истра, в настоящее время строительная готовность объекта превысила 65 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте монтируют систему вентиляции и стеновые панели, монтируют сантехнику и напольные покрытия, ведут отделочные работы. На прилегающей территории ведётся работа по обустройству проезда и тротуаров, строится пришкольный стадион. Строительство ведётся в графике. В работах заняты более 180 человек, используется восемь единиц техники», — уточнили в министерстве.В здании общей площадью 17 тысяч квадратных метров предусмотрен блок младших классов на 400 учащихся и блоки основной и старшей школы на 700 человек.
Новая школа должна открыться 1 сентября этого года.
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Лев Каштанов