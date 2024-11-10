Глава Карелии обратится в СК из-за актрисы, сравнившей карельский язык с сосками

Артур Парфенчиков (Фото: riamediabank/ Павел Бедняков)
Глава Карелии Артур Парфенчиков будет обращаться в Следственный комитет с просьбой проверить актрису Валерию Ломакину после ее шуток о карельском языке и мужских сосках.
Во время своего стендап-выступления Ломакина сравнила карельский язык с мужскими сосками. Она отметила, что оба являются атавизмами. Актриса также добавила, что язык так сложен, что даже карелы на спектаклях пользуются наушниками для перевода на русский.
Артур Парфенчиков заявил, что он обратится в Следственный Комитет и попросит провести проверку по статье 282 УК РФ, — в ней говорится о возбуждении ненависти и унижении достоинства. Ещё глава Карелии инициировал служебную проверку, которую проведёт министерство культуры региона.
Ломакина уже принесла извинения в социальных сетях за свои слова. Она заявила, что очень любит Карелию. По словам актрисы, она острила, потому что молодые люди утрачивают связь со своими культурными традициями.
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Артур Парфенчиков заявил, что он обратится в Следственный Комитет и попросит провести проверку по статье 282 УК РФ, — в ней говорится о возбуждении ненависти и унижении достоинства. Ещё глава Карелии инициировал служебную проверку, которую проведёт министерство культуры региона.
Ломакина уже принесла извинения в социальных сетях за свои слова. Она заявила, что очень любит Карелию. По словам актрисы, она острила, потому что молодые люди утрачивают связь со своими культурными традициями.
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Ольга Енгалычева