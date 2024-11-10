Вяльбе поделилась, что жалеет о сказанном про бомбу и Лондон

Елена Вяльбе (Фото: riamediabank/Виталий Белоусов)
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью «Москва 24» поделилась, что жалеет о своих словах о том, что нужно скинуть бомбу в центр Лондона.
«Наверное, последнее (высказывание) про Лондон… Я не хочу оправдываться… Но в связи с тем, что я не имею возможности (скинуть бомбу), то не надо было и говорить», — рассказала Елена Вяльбе.
27 сентября выяснилось, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение спортсменов из Российской Федерации. Тогда президент Федерации лыжных гонок сказала, что если бы Россия отправила бомбу в центр столицы Великобритании, то «всё бы уже закончилось» и спортсменов из РФ пустили выступать на соревнованиях.
Ранее российское Правительство упразднило организационный комитет по подготовке спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм. Распоряжение об этом появилось на официальном портале правовой информации.
Читайте также:
В России упразднили оргкомитет по подготовке к Олимпиаде и Паралимпиаде
Украинская бобслеистка Гунько пыталась оправдать допинг антироссийской позицией
Украина просит МОК не допускать детей из России на мировые шахматные турниры
Ольга Енгалычева