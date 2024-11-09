СК начал проверку по факту обнаружения скелета человека в подвале магазина в Петербурге

Фото: iStock/artolympic
Следственный комитет России начал проверку по факту обнаружения человеческих останков в супермаркете «Чайка» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Страшная находка была сделана строителями во время демонтажа деревянного напольного покрытия в подвальном помещении.
Рабочие разбирали пол в здании магазина, расположенного на проспекте Ветеранов, сообщает сетевое издание 78.ru. В подвальном помещении их ждала жутковатая находка: скелетированные останки человека. Рядом с черепом лежали кости туловища и конечностей. На место были вызваны правоохранители. Скелет увезли в морг для проведения экспертизы и причины смерти.
Магазин «Чайка» закрылся без объяснения причин около года назад. Просто однажды утром местные жители, приехав за покупками, обнаружили на дверях замок и объявление о закрытии супермаркета.
Читайте также:
Криминалисты установили личность женщины по черепу, найденному в стене в 1975 году
Мужчина переехал в новую квартиру и обнаружил жуткую находку от прежних жильцов
Скелет в красных трусах обнаружили в лесополосе в Ленобласти
Александр Бойцов