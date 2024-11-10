СК проверит авторов видео у «Крокуса» на предмет оправдания терроризма

Фото: riamediabank.ru/Кирилл Каллиников
Следственный комитет начал проверку по факту опубликованного в интернете видео, где две девушки неуклюже шутят на тему мартовской трагедии в «Крокус Сити Холле». Авторов ролика проверят на предмет публичного оправдания терроризма.
Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Следственного управления СК России. В настоящее время правоохранители устанавливают личности авторов и персонажей, заснятых в видеозаписи. Известно, что блогерши приехали из Владимира.
Пользователи сети не оценили глупую шутку и сочли её оскорбительной для памяти 145 жертв теракта, произошедшего 22 марта. В комментариях люди осуждают их поступок и называют его отвратительным. Теперь правовую оценку циничной акции даст и Следственный комитет.
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«Всем привет, наши любимые фолловеры, сегодня у нас сходка. Мы приехали в "Крокус Сити Холл". Сейчас будем устраивать теракт. Классно, мило», – произнесла одна из девушек на камеру, широко и радостно улыбаясь.
Пользователи сети не оценили глупую шутку и сочли её оскорбительной для памяти 145 жертв теракта, произошедшего 22 марта. В комментариях люди осуждают их поступок и называют его отвратительным. Теперь правовую оценку циничной акции даст и Следственный комитет.
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Александр Бойцов