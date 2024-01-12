В подмосковных Озёрах построят детсад на 200 мест

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников, возведут на улице Калинина в городе Озёры округа Коломна, проект здания добрила архитектурная комиссия градостроительного совета Подмосковья, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание П-образной формы планируется построить на месте снесённого ранее аварийного детского сада. Площадь двухэтажного здания составит более 3 тысяч квадратных метров. Фасад будет украшен элементами разных цветов, напоминающими радугу», — говорится в сообщении.
В детском саду можно будет разместить восемь групп. В каждой из групповых ячеек будут свои комнаты для сна и игр, санузел, раздевалки и буфет. Кроме того, в здании предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, пищеблок и медицинский отсек с процедурной и кабинетами логопеда и психолога.
На прилегающей территории оборудуют игровые и спортивные площадки, установят теневые навесы, высадят деревья и кустарник.
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В детском саду можно будет разместить восемь групп. В каждой из групповых ячеек будут свои комнаты для сна и игр, санузел, раздевалки и буфет. Кроме того, в здании предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, пищеблок и медицинский отсек с процедурной и кабинетами логопеда и психолога.
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Лев Каштанов