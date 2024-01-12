В Кашире установят около 50 камер системы «Безопасный регион»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Около 50 видеокамер, интегрированных в областную систему «Безопасный регион», установят на территории городского округа Кашира в текущем году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В Кашире уже установлено более тысячи камер «Безопасного региона», в 2024 году планируется добавить ещё около 50 — они будут установлены на подъездах домов и улицах города», — отмечается в сообщении.
Камеры «Безопасный регион» позволяют правоохранительным органам оперативно находить злоумышленников. Такие камеры устанавливают в местах массового пребывания людей – в парках, на перекрёстках и въездах в города и микрорайоны, а также у социально значимых объектов — детсадов, школ, поликлиник и пр.
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Лев Каштанов