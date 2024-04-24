Глава Каширы Шувалов поздравил с Днём рождения сына участника СВО

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Глава Каширы Михаил Шувалов поздравил с Днём рождения сына военнослужащего-участника спецоперации. Он вручил мальчику подарок, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Олегу исполнилось шесть лет. Он посещает детский сад. Воспитатели отмечают интерес мальчика к творческим занятиям. Он с удовольствием участвует в муниципальных конкурсах, занимая призовые места», – рассказал Шувалов в своём телеграм-канале.Он добавил, что у мальчика есть старшие брат и сестра, и вместе с мамой они ждут возвращения отца.
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Лора Луганская