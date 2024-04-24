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Каширские школьники отметили День Земли

24 апреля 2024, 16:57
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Каширской коррекционной общеобразовательной школе-интернате 22 апреля отметили Международный день Земли и провели акцию «Дерево Добра». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.


«Для учащихся была организована экологическая беседа «День Земли». Активисты «Движения первых», Юнармии и отряда «Эковзгляд» приняли участие в активности «Экокалендарь». Дети разработали макет рисунка и нарисовали на асфальте земной шар», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, активисты привлекли внимание к проблемам экологии и охраны природы друзей, родителей, педагогов и сотрудников школы-интерната. Их девиз «Земля – наш общий дом».

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#подмосковье
#московская область
В Ступине снесли аварийный многоквартирный жилой дом
24 апреля 2024, 17:24

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный многоквартирный жилой дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли в рабочем посёлке Жилево городского округа Ступино, сообщает пресс-служба Мособлархитектры.
«Кирпичный дом на 12 квартир общей площадью свыше 500 квадратным метров был построен в 1963 году, он располагался по адресу: р.п. Жилево, Железнодорожная улица, 9а. Обследование выявило моральный и физический износ здания, в связи с этим постройку признали аварийной. После того, как жильцов из дома расселили, было принято решение демонтировать здание», — говорится в сообщении.
Аварийный дом снесли в первом квартале текущего года. В настоящее время территория очищена от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившийся земельный участок, пока не принято.

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#мособлархитектура
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В Подмосковье к новому отопительному сезону модернизируют систему теплоснабжения
24 апреля 2024, 16:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

За пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 миллионов жителей Подмосковья.
В общей сложности на территории региона будет отремонтировано и реконструировано 36 котельных.

«Программа, которую мы разработали и уже приступили к ее реализации, разбита на 2 блока. Общий объем краткосрочной программы - 36 котельных, из которых 5 новых, на 31 произведем ремонт и реконструкцию, а также 189 км теплосетей. Кроме того, предварительно планируем включить в программу еще 310 км теплосетей. Конечный срок выполнения всех мероприятий в этом году – 15 октября. Второй блок – долгосрочный. Программа включает в себя 706 мероприятий до 2029 года. Из них 469 – по результатам штабов. 201 начинает реализовываться уже в этом году. Это 108 новых котельных, почти 300 км сетей», — поделился министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Стоит отметить, что в регионе первые работы начнутся уже в мае-июне — теплоэнергетики выполнят опрессовку сетей, после который будет виден объём участков первой очереди.

Кроме этого, с пятницы 26 апреля, в регионе планируют завершить отопительный сезон исходя из среднесуточной температуры, но если же ночью будет ниже нуля, то отопительный период продлят еще на 4 дня.

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#подмосковье
#евгений хромушин
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#программа
#министр
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Стало известно, как распознать юриста-афериста
Юрист Яковлева: настоящий юрист не будет торопить и запугивать клиента
24 апреля 2024, 16:45

Фото: iStock/MIND_AND_I

Среди юридических организаций и частных специалистов встречаются мошенники, которые могут выманить у клиента большие суммы денег, а проблему не решить. Об этом сообщает «Секрет фирмы» со ссылкой на юриста Марию Яковлеву и адвоката Владимира Воронина.
Адвокат отметила, что аферисты часто обещают клиенту желаемый результат, даже не проведя полное изучение документов. Однако редко можно быть уверенным в исходе дела до тщательного его изучения. Кроме того, никто не может гарантировать, какое решение примет суд.

Мошенники часто настаивают на быстрой подписи договора, а также немедленной оплате. Чтобы заставить клиента согласиться на услуги, они могут запугивать ужасающими последствиями по делу. Она подчеркнула, что они используют страх специально, чтобы клиент почувствовал необходимость в их «спасительных» услугах. Нечестные юристы часто скрывают информацию о своем опыте. Профессиональные специалисты всегда готовы рассказать о своих навыках.

Они предупредили, что не желание заключать понятный и прозрачный договор может свидетельствовать о том, что они не собираются придерживаться профессиональных стандартов.

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#специалисты
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Движение «Бессмертный полк» предложило отмечать День Победы с 1 по 12 мая
24 апреля 2024, 16:40

Фото: Istockphoto / Ekaterina Petruhan

Участники движения «Бессмертный полк» предлагают праздновать День Победы 12 дней.
Об этом «Радио 1» сообщила депутат Госдумы, сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева.
«От имени нашего общественного движения мы разослали предложения на предприятия, в учреждения и ведомства праздновать День Победы с 1 по 12 мая. Понятно, что кульминация – 9 Мая, но очень хочется, чтобы как можно дольше мы говорили о наших победителях», – сказала Цунаева.
По её словам, во многих регионах уже начали отмечать День Победы.
«Наша страна – такая замечательная, уже многие регионы проводят самые разные мероприятия. Каждая организация, каждое предприятия имеют свои традиционные форматы, и в общероссийских они будут участвовать с учётом каких-то региональных традиций и особенностей. Конечно, бесконечно жаль, что именно шествия, дающего нам ощущение единения и праздника, не будет. Но я думаю, что трудности, которые мы сейчас переживаем, временные. Наша страна их преодолеет, а праздник мы отметим не менее достойно, чем всегда», – уверена собеседница «Радио 1».
Ранее сообщалось, что традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году в очном формате не будет из соображений безопасности. Однако, как рассказала «Радио 1» Цунаева, разрабатываются новые и альтернативные форматы проведения акции.

«Бессмертный полк» – общенародная акция, которая проводится в России, странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске, а на следующий год стала всероссийской.

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#день победы
#праздник
#бессмертный полк
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#госдума
#депутат
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Глава Красногорска Волков проверил ход строительства путепровода в Аникеевке
24 апреля 2024, 16:08

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Строительство путепровода ведётся у железнодорожной станции Аникеевка в городском округе Красногорск, ход работ проверил глава округа Дмитрий Волков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Закладывая основы комфорта в части развития МЦД-2, важно сформировать доступное транспортное сообщение, и в этом заключается основное назначение путепровода: соединить прилегающие микрорайоны», — заявил Волков.
В настоящее время строительная готовность путепровода составляет 55 процентов. Рабочие устанавливают опоры и монтируют пролётные строения. Кроме того, внимание уделяется благоустройству территории. На объекте работают более 70 человек.

Согласно проекту, длина путепровода составит 410 метров, а общая протяжённость развязки — 1400 метров. Открыть движение по новому путепроводу планируется до конца года.

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#красногорск
#путепровод
#дмитрий волков
#строительство
#дорога
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Организатор «Бессмертного полка» Цунаева перечислила новые форматы акции
24 апреля 2024, 16:04

Фото: Istockphoto / bksrus

Традиционное шествие «Бессмертного полка» в этом году в очном формате не состоится из соображений безопасности.
Однако разрабатываются новые и альтернативные форматы проведения акции, сообщила «Радио 1» сопредседатель штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева.
«Во-первых, это будут форматы, которые уже завоевали определенную популярность, но немного модернизированные. Это, например, размещение портретов родственников-участников войны и тружеников тыла на транспорте, причём не только на наземном, но и на прогулочных катерах. Будут праздники, поедут дачники, они смогут увидеть портреты героев и узнать их истории. Кроме того, предлагаем предприятиям размещать портреты известных людей и родственников сотрудников, потому что в первую очередь это семейная история. Кроме того, была региональная инициатива проведения воздушного «Бессмертного полка». В этом году хотим расширить этот формат. Рассылаем предложение размещать на фюзеляжах самолётов портреты участников войны в аэроклубы, во все места, где будут полёты», – рассказала Цунаева.
По её словам, организаторы акции предлагают продолжить размещать портреты в публичных местах, где люди будут гулять во время праздников. Такое же предложение отправлено и в образовательные учреждения.
«Также хотим продолжить традицию с публикацией портретов на одежде. На сайте «Бессмертного полка» есть конструктор, который поможет разработать и разместить портрет. И, конечно, предлагаем продолжить историю с рассказами об историях родственников-фронтовиков в соцсетях, которую мы развивали во время пандемии коронавируса. Хотим в этом году сделать акцент именно на семейном участии. Сейчас у нас проходит Год семьи, а мы прекрасно знаем, что война затронула каждую семью, и это не фигура речи и не слова из учебника – это так и есть», – подчеркнула собеседница «Радио 1».
Что касается других стран, то, по информации организаторов, более чем в 60 государствах поданы заявки на проведение шествия в очном формате. Но на данный момент невозможно точно сказать, в скольких странах состоится акция, поскольку согласование продолжается.

«Бессмертный полк» – общенародная акция, которая проводится в России, странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске, а на следующий год стала всероссийской.

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#9 мая
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#великая отечественная война
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#шествие
#праздник
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В Московской области продолжают готовить парки к весенне-летнему сезону
24 апреля 2024, 16:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

На территории региона продолжается активная подготовка всех парков и общественных пространств к весенне-летнему сезону.
В рамках подготовки в парках проводится устранение дефектов и акарицидная обработка.

«В ходе месяца чистоты в парках проводились и продолжается работа по подготовке транспортной инфраструктуры, промывке пешеходных дорожек,производится опил сухостойный и аварийных деревьев, высадка зеленых насаждений. Также проводятся покрасочные работы и ремонт игровых площадок и мебели. Кроме этого, в парках с фонтанами идет технических осмотр и ремонт оборудования к сезону фонтанов в регионе. Завершится подготовка парков во всех городских округах завершится 26 апреля», — подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Стоит отметить, что по прогнозам посещаемость парков в летний период достигнет порядка 80 миллионов посещений.

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#министерство благоустройства мо
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На территории Каширской больницы провели весенний субботник
24 апреля 2024, 15:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Масштабную уборку провели на территории лечебных подразделений Каширской больницы в рамках всероссийского субботника, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«От сухих листьев, веток и зимнего мусора было очищено около 10 тысяч квадратных метров, в работах приняли участие более 350 сотрудников медицинского учреждения», — отмечается в сообщении.
Главная медсестра Каширской больницы Екатерина Шуршина рассказала, что такие субботники проводятся каждый год.

«Благодаря усилиям каждого сотрудника мы смогли преобразить окружающие пространства, сделав их более комфортными и приятными для всех», — подчеркнула Шуршина.
В администрации муниципалитета также напомнили, что 27 апреля в округе будет проводиться экологическая акция «День добрых дел».

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#кашира
#больница
#субботник
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Суд продлил «‎королеве марафонов» заключение под стражей
Мосгорсуд продлил заключение под стражей Елене Блиновской на три месяца
24 апреля 2024, 15:55

Фото: РИА Новости/AMilkin

Мосгорсуд продлил заключение под стражей блогеру Елене Блиновской еще на три месяца. Об этом сообщает Telegram-канал «‎РЕН ТВ|Новости».
Ранее СК РФ попросил Мосгорсуд продлить срок содержания под стражей блогера Елены Блиновской.

Ранее сообщалось, что «королева марафона», содержащаяся в СИЗО, большую часть времени проводит за изучением законов о специальной военной операции. Она носит спортивные костюмы и единственная из своих сокамерниц не пользуется косметикой. Супруг главной создательницы «Марафонов желаний» ушёл на СВО. Предположительно, Блиновский отправился служить на специальную военную операцию, чтобы реабилитировать своё имя, а также вызволить супругу из СИЗО.

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