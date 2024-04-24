Каширские школьники отметили День Земли

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Каширской коррекционной общеобразовательной школе-интернате 22 апреля отметили Международный день Земли и провели акцию «Дерево Добра». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Для учащихся была организована экологическая беседа «День Земли». Активисты «Движения первых», Юнармии и отряда «Эковзгляд» приняли участие в активности «Экокалендарь». Дети разработали макет рисунка и нарисовали на асфальте земной шар», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, активисты привлекли внимание к проблемам экологии и охраны природы друзей, родителей, педагогов и сотрудников школы-интерната. Их девиз «Земля – наш общий дом».
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Лора Луганская