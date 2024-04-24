Каширские школьники отметили День Земли

Среди юридических организаций и частных специалистов встречаются мошенники, которые могут выманить у клиента большие суммы денег, а проблему не решить. Об этом сообщает «Секрет фирмы» со ссылкой на юриста Марию Яковлеву и адвоката Владимира Воронина.