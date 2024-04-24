«Меня скоро починят»: в Кашире ремонтируют детские площадки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Ремонт игровых элементов, а также покрытия и ограждений проводят на детских площадках в городском округе Кашира, о сроках проведения работ жителей оповещают специальные стикеры, которые наклеивают на сломанный инвентарь, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сотрудники окружного МБУ «Благоустройство» проводят ежедневный мониторинг состояния детских площадок. Главная задача этих проверок — выявить нарушения, которые могут представлять опасность для здоровья и жизни детей. При обнаружении нарушений работники «Благоустройства» проводят текущий ремонт, а если восстановление невозможно, заменяют повреждённый элемент», — говорится в сообщении.Отмечается, что сегодня в Кашире ремонтные работы провели во дворах у дома №19 по Центральной улице, у домов №№2 и 4 по улице Металлистов и у домов №№21 и 23 по Советскому проспекту.
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