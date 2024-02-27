Глава Каширы Шувалов принял участие в открытии парты Героя

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Парту Героя открыли в школе №9 городского округа Кашира, она посвящена младшему лейтенанту Ивану Носкову, погибшему на СВО. В церемонии открытия необычного школьного мемориала приняли участие глава муниципалитета Михаил Шувалов, члены семьи Ивана Носкова, председатель муниципального Совета депутатов Сергей Буров, представители общественных организаций, а также учителя и школьники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Первыми за парту Героя сели Маша Зайцева — отличница и лауреатка подмосковного медиа-фестиваля, и Степан Баранов — он тоже учится на отлично, является командиром школьного отряда юных инспекторов движения (ЮИД) и не раз побеждал в различных конкурсах», — отмечается в сообщении.Иван Носков участвовал в специальной военной операции на Украине с первого дня, командовал взводом мотострелковой роты штурмового отряда. Он погиб 14 марта прошлого года в луганском посёлке Водяное, посмертно награждён орденом Мужества.
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