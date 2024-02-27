Каширянин получил медаль Суворова на СВО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Житель Каширы Сергей Рахимов получил медаль Суворова за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Решение отправиться в зону СВО Сергей принял сам.
На СВО он сперва служил в Белгородской области, потом участвовал в боях за Изюм. Получил ранение и был представлен к награде.
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Решение отправиться в зону СВО Сергей принял сам.
«В армии я был сержантом, командиром взвода. Служил в ракетных войсках стратегического назначения. В марте 2022 года мне позвонили родители моих армейских друзей, мол, сыновья сейчас в зоне СВО. Потом на связь вышли и сами ребята, мы поговорили, и задумался», — поделился воспоминаниями Сергей Рахимов.
На СВО он сперва служил в Белгородской области, потом участвовал в боях за Изюм. Получил ранение и был представлен к награде.
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Лев Каштанов