В Госдуме призвали наградить военных, уничтожавших Abrams

Фото: сайт Кремля
Военные, которые смогли уничтожить первый Abrams, заслуживают награды, однако решение об этом должно принимать военное командование. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Это решение военного командования. Мое мнение, как гражданина и как генерала, я считаю, что эти ребята заслуживают награды, а там дальше все за командирами, как они посчитают», — цитирует РИА Новости Картаполова.
Он также подчеркнул, что Россия и дальше продолжит охотиться за следующими «западными зверьками». При этом он отметил, что в танках Abrams нет ничего особенно нового. С ними уже встречались в Сирии, добавил депутат, подчеркнув, что Украине передали Abrams не последних модификаций.
По данным СМИ, ВСУ получили танк от США осенью 2023 года. Техника долго находилась в запасе и не была задействована в бою. Американскую боевую машину удалось уничтожить при помощи FVP-беспилотника «Ланцет», и противотанкового оружия.
Читайте также:
Соловьёв опубликовал видео, на котором горит американский танк Abrams
В Москве призвали установить танк Abrams напротив посольства США
В США признали переоцененность танков M1 Abrams для ВСУ
Элина Позднякова