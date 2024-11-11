Глава Каширы Шувалов проверил готовность техники к зимнему периоду

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашиа
Глава городского округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов проверил готовность снегоуборочной и другой техники предприятий, расположенных на территории муниципалитета, к зимнему периоду. Всего было представлено более 60 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Такие предприятия, как МБУ «Благоустройство», ООО «Жилресурс», МУП «Водоканал» и другие, продемонстрировали свою готовность к работе в зимнее время года. Они занимаются уборкой муниципальных дорог, общественных пространств, зон отдыха, внутриквартальных дорог, тротуаров и дворов.
Кроме того, в их распоряжении находятся тракторы со специальным оборудованием, погрузчики, экскаваторы, грузовики, снегоочистители и необходимые инструменты.
Руководители сферы благоустройства, коммунальных служб и дорожных организаций сообщили Шувалову о готовности техники для очистки дорог и тротуаров от снега и льда, а также о достаточном количестве песчано-соляной смеси.
Глава муниципалитета поручил профильным заместителям главы продолжить работу по обновлению технического парка.
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Кроме того, в их распоряжении находятся тракторы со специальным оборудованием, погрузчики, экскаваторы, грузовики, снегоочистители и необходимые инструменты.
Руководители сферы благоустройства, коммунальных служб и дорожных организаций сообщили Шувалову о готовности техники для очистки дорог и тротуаров от снега и льда, а также о достаточном количестве песчано-соляной смеси.
Глава муниципалитета поручил профильным заместителям главы продолжить работу по обновлению технического парка.
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Дайана Хусинова