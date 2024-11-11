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Глава Каширы Шувалов проверил готовность техники к зимнему периоду

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашиа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашиа

Глава городского округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов проверил готовность снегоуборочной и другой техники предприятий, расположенных на территории муниципалитета, к зимнему периоду. Всего было представлено более 60 единиц техники, сообщает пресс-служба ​администрации городского округа.
Такие предприятия, как МБУ «Благоустройство», ООО «Жилресурс», МУП «Водоканал» и другие, продемонстрировали свою готовность к работе в зимнее время года. Они занимаются уборкой муниципальных дорог, общественных пространств, зон отдыха, внутриквартальных дорог, тротуаров и дворов.

Кроме того, в их распоряжении находятся тракторы со специальным оборудованием, погрузчики, экскаваторы, грузовики, снегоочистители и необходимые инструменты.



Руководители сферы благоустройства, коммунальных служб и дорожных организаций сообщили Шувалову о готовности техники для очистки дорог и тротуаров от снега и льда, а также о достаточном количестве песчано-соляной смеси.

Глава муниципалитета поручил профильным заместителям главы продолжить работу по обновлению технического парка.

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#благоустройство
#жители
#кашира
#подмосковье
#зима
#техника
Редкие виды птиц вновь обосновались в столице
Редкие виды птиц вернулись на природные территории Москвы
11 ноября 2024, 08:00

Фото: iStock/L_Mirror

Биологи отмечают значительное увеличение биоразнообразия на природных территориях столицы. Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды провели учет птиц и обнаружили, что в городе вновь обосновались многие редкие виды пернатых. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
За первое полугодие 2024 года эксперты зафиксировали 154 вида птиц, среди которых 70 видов занесены в Красную книгу Москвы. Среди вновь появившихся обитателей столицы – черный коршун, серая цапля и зеленый дятел, которые ранее считались исчезнувшими. Также в Москве комфортно чувствуют себя такие редкие виды, как седой дятел, вальдшнеп, полевой жаворонок и обыкновенный зимородок.

Ученые связывают этот рост биоразнообразия с комплексным подходом города к охране природы и созданием благоприятных условий для жизни диких животных. В настоящее время под контролем столичного департамента находятся 150 особо охраняемых природных территорий, которые способствуют сохранению экосистемы.

Кроме того, в Москве были зафиксированы и другие редкие птицы, такие как малый подорлик и мандаринка, сапсан и скопа, что свидетельствует о привлекательности столицы для представителей фауны.

Птицы, остающиеся зимовать в Московской области, нуждаются в помощи человека, о том, чем можно подкармливать пернатых и как это правильно делать, рассказали в региональном Комитете лесного хозяйства.

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#птицы
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В России планируют начать сокращать государственных служащих
«Ъ»: в России планируют сократить штат госорганов на 10% с 1 июля 2025 года
11 ноября 2024, 07:28

Фото: iStock/pcess609

С 1 июля 2025 года в России начнется сокращение штата государственных органов на 10%. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Отмечается, что это решение затронет территориальные подразделения, в которых в настоящее время работают около 400 000 человек.

Согласно планам правительства, уволенные сотрудники будут заменены повышением зарплат для оставшихся на своих местах работников. Ожидается, что данные меры помогут повысить эффективность госслужбы и улучшить условия оплаты труда для тех, кто продолжит работать в государственных органах.

В правительстве также отметили, что фактическое количество сокращений может превысить заявленные 10%. Это связано с растущим уровнем цифровизации в отдельных регионах, что, в свою очередь, снижает потребность в традиционных услугах персонала.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому наставничество будет закреплено в Трудовом кодексе как дополнительная работа. За неё будет положена соответствующая доплата.

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#данные
#меры
#сотрудники
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Вильфанд: процесс потепления в России идет в 2,5 раза быстрее, чем в мире
11 ноября 2024, 06:23

Фото: iStock/engineervoshkin

Процесс потепления климата в России идет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. По его словам, динамика глобального потепления отличается в зависимости от пространства и времени.
«Когда мы говорим о глобальном потеплении, оно имеет свои пространственные и временные особенности. И в России идет процесс потепления гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу», — пояснил он.
Вильфанд отметил, что в умеренных широтах Евразии, в которых «мы живем», среднегодовая температура растет в 2,5 быстрее, чем в среднем по всей Земле, а в северных широтах — в 3,5 раза быстрее.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщал, что 2024 год обещает стать самым жарким годом на Земле за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 2023 года. По его словам, это связано с природным феноменом Эль-Ниньо, который вызывает аномальное нагрев воды в экваториальной части Тихого океана и передачу тепла в атмосферу.

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#земля
#температура
#тепло
#жара
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2024 год обещает стать самым жарким на Земле
Вильфанд: 2024 год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений
11 ноября 2024, 03:48

Фото: iStock/Niwat Khongpraphat

2024 год обещает стать самым жарким годом на Земле за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 2023 года. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости. По его словам, это связано природным феноменом Эль-Ниньо, который вызывает аномальный нагрев воды в экваториальной части Тихого океана и передачу тепла в атмосферу.
«Дело в том еще, что, начиная с июня, когда Эль-Ниньо перешло в нейтральную фазу, распространение теплой воды вследствие этого явления в другие акватории океанов привело к тому, что уже около 14 месяцев подряд средняя температура океана в умеренных широтах тоже максимально высокая, то есть передача идет не только от экваториальных акваторий», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что в архипелаге Земля Франца-Иосифа полностью растаял остров Месяцева. За этим арктическим островом следили с 2020 года. В 2024 он полностью растаял из-за глобального потепления. Отмечалось, что в 2015 году площадь острова составляла 53 гектара, а в августе 2024 года она сократилась до трех гектаров. Уже через месяц, то есть в сентябре этого года, остров окончательно исчез.


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#земля
#дело
#температура
#опасность
#жара
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В Госдуме предложили сдавать жилье мигрантам лишь по договору и на срок до года
11 ноября 2024, 03:34

Леонид Слуцкий (фото: kremlin.ru)

ЛДПР направила правительству России несколько законопроектов, предлагающих сдавать жилье мигрантам только лишь по договору с максимальным сроком аренды в один год. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале. По его словам, это поможет избежать проблемы субаренды квартиры иностранцами для родственников, друзей и земляков.
«От фракции ЛДПР направили в правительство пакет законопроектов, которые обяжут предоставлять жильё мигрантам только по договору и ограничат максимальный срок аренды одним годом. Никакой субаренды многочисленным родственникам, друзьям и землякам. Нарушил — штраф! Не платишь собственнику — расторжение договора и выселение», — написал он.
Слуцкий пояснил, что партия получает большое количество жалоб на снимающих жилье мигрантов, а также подчеркнул, что «только в Москве в эконом-сегменте мигранты забирают 85% жилья».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, подразумевающий ужесточение наказания за организацию незаконной миграции. Изменения коснутся статей об организации незаконной миграции, а также фиктивной регистрации и постановки на учет иностранцев и лиц без гражданства. С момента подписания закона организация незаконной миграции, совершенная группой лиц или для тяжких преступлений, будет считаться особо тяжким преступлением.

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#лдпр
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Глава Карелии обратится в СК из-за актрисы, сравнившей карельский язык с сосками
10 ноября 2024, 22:52

Артур Парфенчиков (Фото: riamediabank/ Павел Бедняков)

Глава Карелии Артур Парфенчиков будет обращаться в Следственный комитет с просьбой проверить актрису Валерию Ломакину после ее шуток о карельском языке и мужских сосках.
Во время своего стендап-выступления Ломакина сравнила карельский язык с мужскими сосками. Она отметила, что оба являются атавизмами. Актриса также добавила, что язык так сложен, что даже карелы на спектаклях пользуются наушниками для перевода на русский.

Артур Парфенчиков заявил, что он обратится в Следственный Комитет и попросит провести проверку по статье 282 УК РФ, — в ней говорится о возбуждении ненависти и унижении достоинства. Ещё глава Карелии инициировал служебную проверку, которую проведёт министерство культуры региона.

Ломакина уже принесла извинения в социальных сетях за свои слова. Она заявила, что очень любит Карелию. По словам актрисы, она острила, потому что молодые люди утрачивают связь со своими культурными традициями.

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#ук
#язык
#ск
#рф
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Учёные: На Солнце произошла вспышка класса М
10 ноября 2024, 22:11

Фото: istockphoto/ murat4art

Учёные из Института прикладной геофизики рассказали ТАСС, что на Солнце зафиксирована сильная вспышка класса М.
По данным специалистов, сильный всплеск относится к уровню М9.5. Он произошёл днём 10 ноября, продолжительность вспышки составила 31 минуту. Данное событие является весомым для наблюдений за солнечной активностью.

Эксперты отмечают, что солнечные вспышки классифицируются по уровню рентгеновского излучения: к самому мощному классу относятся вспышки Х, потом вспышки М и за ними следуют слабые — С, А и В. Всплески М-класса принято считать достаточно сильными, потому что они оказывают влияние на геомагнитную обстановку Земли.

Чаще всего вспышки подобного уровня сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Они могут провоцировать магнитные бури после приближения к Земле. Влияние таких явлений на земную атмосферу требует тщательного наблюдения, поскольку оно может влиять на работу спутников, радиосвязь и электрические сети.

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#ученые
#солнце
#эксперты
#магнитные бури
#земля
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Москвичам посоветовали не подкармливать диких лис
10 ноября 2024, 21:47

Фото: istockphoto/ flownaksala

Жителям Москвы и гостям столицы не рекомендуют подкармливать диких лис, которые обитают в черте города, так как залог их выживания — самостоятельный поиск и добыча пищи, сообщается на сайте мэра Москвы.
«Найдя источник пищи, животное обязательно вернётся к этому месту, что может привести к утрате охотничьих умений. Если рыжие хищники отвыкнут самостоятельно искать и добывать корм, то не смогут впоследствии выжить в дикой природе», — подчеркивается в статье.

Лисы, которые привыкли к городской жизни, менее пугливы в сравнении с животными, живущими в лесу. Не стоит забывать, что они всё же дикие особи, при встрече с лисами лучше наблюдать за ними с безопасного расстояния и не совершать попыток взять животных на руки, отмечается на сайте мэра Москвы.

В последние годы на территории Москвы можно всё чаще увидеть лис. В столице обитает рыжая лисица (Vulpes vulpes) — самый известный и распространённый вид семейства псовых.

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#животное
#корм
#лисы
#москва
#московская область
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В Реутове завершается ремонт в поликлиниках
10 ноября 2024, 19:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В Реутове завершается ремонт в поликлиниках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В здании поликлиники № 2 специалисты меняют плитку, в детской поликлинике ремонтируют пандусы и восстанавливают ограждение по всему периметру, а в инфекционном и хирургическом корпусах обновляют напольное покрытие. На традиционном «Здравчасе», который состоялся на территории поликлиники № 2, прошло обсуждение состояния городской системы здравоохранения.

«Оценили состояние поликлиники и посмотрели, каким образом идут ремонтные работы. Выявили замечания, часть из них сразу удалось устранить», — отметила заместитель главы Реутова Ольга Репина.

По ее словам, в ближайшее время предстоит много работы, однако главное, что с руководством больницы выстроен хороший диалог.

Плановый ремонт медицинских учреждений является частью масштабной программы модернизации сферы здравоохранения. Цель программы заключается в том, чтобы удовлетворить запрос граждан на оказание качественных услуг.

Уточняется, что большая часть обращений местных жителей связана c состоянием зданий и помещений. Стоит отметить, что статистика, которая была приведена на совещании, показывает, что количество обращений за последний месяц значительно сократилось.

«Жалобы возникают чаще всего на фоне недостаточной коммуникации сотрудников медицинских учреждений с посетителями», — пояснил главный врач Реутовской клинической больницы Александр Алексеев.

Он подчеркнул, что на совещании также обсудили вариант проведения психологических курсов для медицинского персонала, которые помогут сотрудникам правильно реагировать на запросы граждан.

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