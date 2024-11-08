Глава Каширы Шувалов проверил отопление в многоквартирных домах

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Кашире проверили дома, где ещё не включили отопление, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Мониторинг подачи тепла в квартиры провели глава городского округа Михаил Шувалов и сотрудники жилищно-коммунального хозяйства.
«Провели обход многоквартирных домов микрорайона Кашира-2 по улицам Вахрушева, Юбилейной и Центральной. Оттуда поступало самое большое число обращений жителей об отсутствии отопления. Прошли по квартирам вместе с представителями управляющих компаний. В целом проблемы в этой части города связаны с завоздушиванием стояков и радиаторов. Сейчас сотрудники УК удаляют воздушные пробки», – рассказал Шувалов.В администрации напомнили, что по вопросам, связанным с горячим водоснабжением и отоплением, жители могут обращаться по телефону: 8 (495) 487-40-00.
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Лора Луганская