Жители Каширы написали «Большой этнографический диктант»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Каширская школа №9 присоединилась к международной акции «Большой этнографический диктант». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Участниками акции стали 35 человек – старшеклассники и директор Светлана Калиновская, а также председатель Совета депутатов городского округа Кашира Сергей Буров, депутаты окружного совета депутатов, представители управления образования администрации муниципалитета, волонтёры Подмосковья и представители «Движения первых», – говорится в сообщении.Участники акции ответили на 30 вопросов о культуре народов России, традициях разных регионов, художественных промыслах Подмосковья. Правильно ответившие на все вопросы получили максимальную сумму баллов – 100. Всем участникам акции вышлют сертификат.
Просветительский проект позволяет оценить уровень этнокультурной грамотности. Его организатором выступило Федеральное агентство по делам национальностей. Мероприятие проходило с 1 по 8 ноября.
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Лора Луганская