Жители Каширы написали «Большой этнографический диктант»

Студент из Подмосковья Евгений Хижук занял четвёртое место в финале конкурса для профессионалов и любителей в области системного программирования Open OS Challenge 2024. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов. Хижук учится в Технологическом университете им. дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта А. Леонова.