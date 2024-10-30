Глава Каширы Шувалов проверил ход строительства нового здания полиции

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Глава Каширы Михаил Шувалов и директор Управления строительства Юрий Головковкин проверил ход возведения нового здания полиции на улице 1-ой Дзержинской. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Сейчас МУП «Теплосеть» прокладывает сети к блочно-модульной котельной, которая будет снабжать теплом новое здание. Уже выполнены работы по прокладке трубопровода отопления и по врезке в магистральный трубопровод.
Как отметили в администрации, строительство здания полиции близится к завершению.
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«В ближайшее время «Теплосеть» планирует подключить временную передвижную дизельную котельную для подачи тепла. Её мощность составит 2,0 МВт», – сообщил Шувалов.
Как отметили в администрации, строительство здания полиции близится к завершению.
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Лора Луганская