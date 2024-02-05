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Глава Каширы Шувалов проверил ход строительства школы в Ожерелье

05 февраля 2024, 14:59
Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов побывал на объекте капитального ремонта, в школе № 10 в микрорайоне Ожерелье. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Вместе с представителями администрации, депутатского корпуса проверил как ведётся ремонт в образовательном учреждении.В данное время на объекте производятся демонтажные работы. По словам подрядчика, они выполнены на 90% процентов. Все внутренние помещения освобождены от мебели, очищены стены, разобран пол», – поделился глава.

В настоящий момент идет подготовка к следующему этапу ремонта. На площадку завозятся материалы, в том числе сухие смеси, а также ведется вывоз строительного мусора.


Стоит отметить, что из-за капремонта ученики школы № 10 теперь обучаются в две смены.

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#строительство
#подмосковье
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Активные долголеты из Каширы украшают город «тёплым граффити»
05 февраля 2024, 14:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ярнбомбинг — то есть стрит-арт, при котором элементы городской среды обвязывают пряжей, — начали осваивать участницы каширского клуба «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Этот вил уличного искусства называют «тёплым граффити». Изделия каширских мастериц можно увидеть на деревьях и малых архитектурных формах на прилегающей территории клуба «Активное долголетие» в поселке Большое Руново», — отмечается в сообщении.
Изделия для ярнбомбинга создают на творческих занятиях клуба. Вязанные наряды для улиц делают и крючком, и спицами, а начинающие вязальщицы могут просто обмотать дерево нитями пряжи: искусство ярнбомбинга включает в себя и такое направление.

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#кашира
#активное долголетие
#творчество
#граффити
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Милонов предложил оснастить такси тревожной кнопкой
05 февраля 2024, 14:40

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой оснастить все такси в России тревожной кнопкой.
Он пояснил, что рост популярности такого вида транспорта приводит к увеличению криминальных рисков как для водителей, так и для пассажиров.

«Прошу рассмотреть возможность обязательного внедрения в автомобили такси технологии тревожной кнопки для связи с полицией», — приводит RT текст обращения Милонова на имя министра транспорта России Виталия Савельева.

Ранее водитель такси из Челябинской области спасла пенсионерку, которая везла 1,8 миллионов рублей мошенникам. Так, пенсионерка вызвала такси и в очень взволнованном состоянии ехала до места. С собой она везла две большие сумки. Во время поездки бабушка разговорилась с водителем. Она рассказала, что едет в больницу, чтобы отвезти вещи и деньги позвонившим ей людям. Они, по её словам, потребовали выплату, поскольку её дочь якобы сбила на машине человека.

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#такси
#технологии
#криминал
#безопасность
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Жителям Подмосковья рассказали, как в случае пропажи смартфона защитить личные данные
05 февраля 2024, 14:24

Фото: Istockphoto / Pinkypills

В случае пропажи или кражи смартфона киберпреступники могут снять деньги со счетов владельца или шантажировать его. Об этом предупредили в пресс-службе Мингосуправления Московской области. Там рассказали, как не допустить этого.
«Прежде всего, на телефон, необходимо поставить автоматическую блокировку экрана или выбрать сложный пароль либо использовать вход по биометрии. Помимо этого, нужно установить и настроить программу, которая позволит заблокировать гаджет в случае кражи. Такие приложения также могут определить местоположение устройства, включить звуковые сигналы, сфотографировать злоумышленника и переслать эти фотографии, а также стереть все личные данные», – посоветовали в министерстве.
Там добавили, что важные приложения и файлы следует защитить отдельным паролем или доступом по биометрии. Кроме того, важно делать регулярные резервные копии данных, чтобы в случае кражи устройства файлы остались защищёнными.

Помимо этого, рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию на учётных записях, обновлять программное обеспечение и не открывать подозрительные ссылки или файлы.

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#смартфон
#безопасность
#кибербезопасность
#подмосковье
#московская область
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Синоптик Позднякова предупредила москвичей о похолодании
05 февраля 2024, 14:13

Фото: istockphoto.com/konstantin32

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве ожидается похолодание до -21°C.
«Погода в городе начнет постепенно приближаться к климатической норме, а затем будет даже ниже по температурному режиму, чем положено для конца первой декады февраля», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

Она уточнила, что температура опуститься до -21°C в субботу.

Также специалист отметила, что в подмосковном Волоколамске к утру понедельника образовались сугробы с рекордной высотой за последнее столетие.

«Самый высокий в нынешнем 100-летии снег 5 февраля наблюдался в 2013 году, на ВДНХ – 57 см, в МГУ – 65 см, почти в два раза больше нормы. В Подмосковье больше всего снега в Волоколамске, 57 см, что стало рекордом 100-летия», – приводит АГН «Москва» сообщение синоптика.

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#подмосковье
#москва
#погода
#снег
#температура
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Из парков Подмосковья за неделю убрали более 31 тыс кубометров снега
05 февраля 2024, 13:49

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Более 31 тысячи кубометров снега убрали из парков Московской области за минувшую неделю, в работах было занято более 500 человек, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Подмосковья.
«За неделю с 29 января по 4 февраля из парков вывезли более 31 тысячи кубометров снега. Было задействовано 526 человек и 142 единицы спецтехники», — цитируются в сообщении слова главы министерства Михаила Хайкина.
Снег в парках убирают в первую очередь с центральных аллей, затем расчищаются второстепенные дорожки, спортивные и детские площадки. Все очищенные от снега поверхности обрабатываются противогололедными материалами.

Всего в Московской области находится 193 парка. Общая площадь расположенной там тропиночно-дорожной сети составляет 2 млн кв. м.

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#снег
#уборка
#парки
#московская область
#министерство благоустройства мо
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Песков: Нет информации о законодательном запрете радуги в России
05 февраля 2024, 13:46

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не имеет информации о существовании законов, запрещающих изображение радуги на территории России.
Такое заявление было сделано в ответ на просьбу журналистов прокомментировать случай задержания россиянки за ношение украшений с данным символом.

«Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России. Я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела», — сказал пресс-секретарь президента, слова которого приводит ТАСС.

Жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток по административному протоколу за публичное демонстрирование символики, связанной с запрещенным в России ЛГБТ-движением. Ранее, 30 ноября, Верховный суд признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией, запретив её деятельность в стране.

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#суд
#движение
#заявление
#лгбт
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Татьяна Буцкая рассказала о причине запрета отсаживать детей от родителей в самолётах
05 февраля 2024, 13:43

Фото: istockphoto / tatyana_tomsickova

Первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель правления Совета Матерей России Татьяна Буцкая отметила, что более пристальное внимание к авиаперевозкам с детьми началось после инцидента с блогером, который рассказал об этом на большую аудиторию. Об этом она рассказала в беседе с «Радио 1».
«У нас все началось с той истории вот этого блогера, когда рассадили маму и грудного ребенка. Ребенка «привязали» к папе, который сидел в эконом-классе, а мама летела в бизнес-классе. Ну, в общем, покормить ребенка она не могла. И я со своей стороны написала обращение в прокуратуру и разъяснение в аэрофлоте мы попросили. И в принципе, да, все, ну как бы с точки зрения аэрофлота, выглядело, что инцидент исчерпан, что рассмотрели, пересмотрели правила перелетов, «будем информировать, будем по возможности сажать всегда вместе» и так далее», — поделилась председатель.

Она подчеркнула, что в ходе дополнительных проверок с прокуратурой и департаментом в статистике было зафиксировано большое количество случаев, когда детей разделяют с родителями.

«И, в общем, из тысячи обращений в год 5% приходят по детям, причем там случаи бывают, на мой взгляд, совершенно невозможные. Например, при стыковочных рельсах, допустим, ребенка не просто не сажают вместе с родителем, а отказывают в перевозке ребенка, например, считая, что у него неправильно оформлено свидетельство о рождении. И был случай, когда родители улетели, а ребенка оставили в аэропорту одного, пока правильные документы не пришлют. Проблемы есть. И связанны они с тем, что ребенок сидит отдельно от родителей, тоже существуют. Поскольку это не закреплено буквой закона, что обязаны посадить ребенка рядом с родителем», — отметила Татьяна Буцкая.

Она, добавила, что также возникает проблема, когда ребенка привязывают к одному из родителей. И они не понимают к кому именно.

«По правилам каждой авиакомпании привязка при бронировании электронных билетов идет по своему порядку. В какой-то авиакомпании к первому родителю зарегистрированному привязывают, в какой-то ко второму. А бывают случаи, когда одновременно регистрируют несколько людей. Допустим, двое родителей и какой-нибудь друг семьи. Ну, да, вот они летят там, три взрослых и ребенок, да, кто-то один оплачивает и делается как будто одно бронирование. В авиакомпаниях в этом листе бронирования нет зоны, куда водить свидетельство о рождении. То есть непонятно, и ребенок может быть привязан к этому взрослому человеку, который совершенно не является родителем. То есть вот таких нюансов много. И для того, чтобы закрепить право родителей стать вместе с ребенком и дальше в таких методических рекомендациях дать уже направление по работе каждой конкретной авиакомпании, мы, собственно говоря, и разрабатываем этот проект», — заключила спикер.

Стоит отметить, что в ходе законопроекта будут предусматривать условия, что бы оба родителя находились рядом с ребенком. Кроме этого,если семья летит с несколькими детьми также будут внесены в проект определенные критерии которые будут регулирование расположения детей и родителей в самолете.

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#депутаты
#правила
#авиакомпании
#семьи с детьми
#госдума
#законопроект
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В Солнечногорске спасатели расчистили дорогу, полностью перекрытую упавшим деревом
05 февраля 2024, 13:24

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Упавшее дерево перекрыло проезд по дороге у деревни Бедово городского округа Солнечногорск, за помощью жители обратились к спасателям, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Информация о дереве, лежащем на проезжей части, поступила в службу вызовов «Система-112» в воскресенье, 4 февраля. Прибывшие на место спасатели увидели, что ствол полностью перекрыл дорогу. Тогда они при помощи бензопилы распилили дерево, убрали брёвна и ветки», — говорится в сообщении.
Благодаря действиям работников Мсооблпожспаса проезд по автодороге был полностью восстановлен.

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#солнечногорск
#спасатели
#дерево
#мособлпожспас
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В подмосковных автобусах будут звучать поздравления с Днем всех влюбленных от пассажиров
05 февраля 2024, 13:22

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В День всех влюбленных в автобусах Мострансавто будут транслироваться поздравления от пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Подмосковье запускает акцию «Поздравь свою половинку»,в рамках которой желающие смогут прислать короткие романтические поздравления и признания в любви.

«Близится День всех влюбленных, когда по традиции пары готовят сюрпризы друг для друга. Мы подготовили акцию для жителей Подмосковья, которые хотят преподнести оригинальный подарок второй половинке: добрые слова, комплименты, признания, а может, даже предложения руки и сердца. Поздравление, написанное буквально одной строкой, должно быть корректным и уместным. Один участник может прислать одно поздравление», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что для участия в акции необходимо до 7 февраля короткое поздравление до 30 знаков, с указанием имени адресата и городского округа, в котором нужно будет транслировать поздравление.

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