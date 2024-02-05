Глава Каширы Шувалов проверил ход строительства школы в Ожерелье

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов побывал на объекте капитального ремонта, в школе № 10 в микрорайоне Ожерелье. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Вместе с представителями администрации, депутатского корпуса проверил как ведётся ремонт в образовательном учреждении.В данное время на объекте производятся демонтажные работы. По словам подрядчика, они выполнены на 90% процентов. Все внутренние помещения освобождены от мебели, очищены стены, разобран пол», – поделился глава.
В настоящий момент идет подготовка к следующему этапу ремонта. На площадку завозятся материалы, в том числе сухие смеси, а также ведется вывоз строительного мусора.
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