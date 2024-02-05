Для каширских врачей провели обучающий семинар по диабету

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
«Это мероприятие дало нам уникальную возможность обменяться опытом и получить новые знания в области лечения и наблюдения за пациентами с сахарным диабетом», — поделился впечатлениями заведующий взрослой поликлиникой №2 Каширской больницы Игорь Наумов.
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