Глава Каширы Шувалов проверил работу котельной в Ожерелье

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
«Тема жилищно-коммунального хозяйства всегда была у нас на контроле. Ведь мы столкнулись с проблемами теплоснабжения в Кашире-2 в самом начале отопительного сезона. Сейчас наша задача — обследовать все объекты теплоснабжения и разработать концепцию развития теплоэнергетического комплекса округа до 2030 года», — подчеркнул Михаил Шувалов.
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