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Каширские активисты передали вещи и аптечки участникам СВО

10 января 2024, 17:27
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Активисты движения «Помощь нашим ребятам Кашира Ступино» под руководством Татьяны Савиной провели очередную встречу с отпускниками из зоны СВО. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
На встрече были переданы комплекты, сшитые участницами движения, а также собранные ими полевые аптечки первой медицинской помощи, которые сформировали за счёт средств Каширской больницы. Они включают всё необходимое для поддержания безопасности в сложных условиях.
«Большое спасибо нашим девочкам за быстрый пошив изделий и помощь в организации. Ваша работа и участие имеют огромное значение для нашего движения и для тех, кому мы помогаем», – поблагодарила Савина.

Участники встречи также обсудили вопросы доставки гуманитарной помощи и потребности на передовой. Представители ВПК «Легенда» рассказали, какие предметы первой необходимости нужны в полевых условиях. Благодаря их советам состав аптечек был скорректирован, чтобы максимально соответствовать реальным потребностям.

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Украинские власти начали массовые облавы на мужчин в Запорожье
Рогов: в городе Запорожье начались массовые облавы на мужское население
10 января 2024, 17:53

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе Запорожье, временно подконтрольном киевским властям, начались массовые облавы на мужское население с целью принудительной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов рассказал, что для организации облав в город приехали военкомы и сопровождающие их боевики с западных областей страны. Он также отметил, что режим украинского лидера в рамках принудительной мобилизации нацелен на то, чтобы отправлять людей на фронт «на убой».

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что решение президента Владимира Зеленского о принудительной мобилизации украинцев, в том числе в Одессе, может спровоцировать опасные последствия. Бывший советник подчеркнул, что глава киевского режима довел Украину до краха во всех отношениях.

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В Киеве набросились на Зеленского из-за ситуации в Одессе
Соскин: насильственная мобилизация в Одессе приведет к серьезным последствиям
10 января 2024, 17:35

Фото: iStock/Olena_Z

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что решение президента Владимира Зеленского о принудительной мобилизации украинцев, в том числе в Одессе, может спровоцировать опасные последствия. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
«Одесса не тот город, где такие вещи можно вытворять», — рассказал Соскин.
Бывший советник подчеркнул, что глава киевского режима довел Украину до краха во всех отношениях. Он также добавил, что все решения, которые принимаются сегодня украинским правительством, являются полностью ошибочными и негативными.

Ранее сообщалось, что в рядах украинских войск заявили, что не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, добровольцы «закончились».

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#всу
#мобилизация
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«Всё равно ничего не смогут»: Американский эксперт сделал неутешительный прогноз о ВСУ
Дэвис: ВСУ не смогут изменить ситуацию в свою пользу в 2024 году
10 января 2024, 16:52

Фото: iStock/Mariia Kokorina

У Вооружённых сил Украины не получится изменить ситуацию в свою пользу в 2024 году, об этом заявил отставной американский полковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
«Несколько сотен тысяч украинцев погибнут зря, потому что, в конце концов, они точно не смогут изменить расстановку сил в следующем году, раз они не смогли сделать это в прошлом году, когда у них было все, что Запад мог дать. А теперь нам даже нечего им передать», — прокомментировал ситуацию Дэвис.

По словам американского военного, украинским войскам всё равно не удастся победить российскую армию, в то время как иссякающей западной помощи хватит только на то, чтобы поддерживать ситуацию на линии боевого соприкосновения в том виде, в котором она есть сейчас, но никак не предпринимать попыток к наступлению.

Дэвис также отметил, что нынешней ситуации на Украине можно было бы избежать, если бы западные лидеры, как и обещали, соблюдали бы Минские соглашения.

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#всу
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Итальянский суд освободил участника ополчения Донбасса Бертолини
10 января 2024, 16:38

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Суд в Италии освободил арестованного за участие в ополчении Донецкой Народной Республики Алессандро Бертолини. Об этом рассказал его адвокат Массимилиано Луиджи Шалла.
По словам юриста, суд над его подзащитным пройдет в упрощённом порядке. Сам Шалла доволен, что его клиент получил минимальное наказание, передает РИА Новости. Предварительное заседание по делу состоялось в Генуе. Судья рассмотрел документы, предоставленные стороной защиты, и назначил упрощённый порядок ведения процесса. Адвокат также добавил, что в обычном порядке рассмотрение дела могло бы затянуться ещё на год, а Бертолини всё это время провёл бы за решёткой. Теперь же суд отпустил его на свободу.

29-летний Бертолини был задержан сразу по прибытии на родину. По версии следствия, он находился в зоне боевых действий с 2016 года и принимал участие в вооружённом конфликте. Адвокат предоставил доказательства неучастия своего клиента в боевых действиях. По сообщению итальянских газет, Бертолини получил два года условного срока.

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Иран разработал для России новейший ударный дрон
Sky News: Иран разработал новый ударный дрон для России
10 января 2024, 16:28

Фото: iStock/quantic69

Иран разработал для российских военных новый ударный дрон и уже готовится к передаче баллистических ракет. Об этом пишет Sky News, ссылаясь на собственные источники.
Согласно статье, речь идет о беспилотнике «Шахед-107». Он описывается как разведывательный и одновременно взрывоопасный БПЛА. По предварительным данным, он может быть оснащен технологиями для поиска боевых целей на подобие западных РСЗО. Он может преодолевать расстояние около 1500 км, также его можно запускать с транспортного средства.

Также есть информация, что иранский дрон может передавать видео в реальном времени, что позволяет его использовать в качестве разведывательного.
«Сообщения о разработке нового типа дрона скорее всего, правда, и у Киева есть огромные опасения по поводу возможных поставок упомянутых типов дронов», - рассказал изданию украинский источник.

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Украинский беспилотник попытался атаковать Волгоградскую область
Бочаров: в Волгоградской области сбит беспилотник ВСУ
10 января 2024, 16:17

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Волгоградской области силами противовоздушной обороны сбит вражеский беспилотник. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров.
«Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет», - написал Бочаров в своем Telegram-канале.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что пресечена очередная попытка террористической атаки киевского режима на российский регион. Над Воронежской областью дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен украинский беспилотник. По сообщению пресс-службы министерства обороны РФ, объект был замечен в воздушном пространстве региона около 14:30 по московскому времени. Системы ПВО атаковали БПЛА самолётного типа и сбили его.

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Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли два села в Брянской области
10 января 2024, 16:01

Фото: istockphoto/victorass88

Украинские террористы обстреляли село Левашовка Севского района и село Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области. В общей сложности по населённым пунктам было выпущено более 14 снарядов.
Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. В своём телеграм-канале он написал, что пострадавших в результате обстрелов, к счастью нет. По словам губернатора, в посёлке Левашовка повреждения получили два жилых дома, хозяйственные постройки, производственное помещение, а также административное здание местного сельскохозяйственного предприятия.

В посёлке Азаровка частичные повреждения получил один жилой дом. В настоящее время продолжается осмотр территорий, подвергшихся обстрелу. На местах работают оперативные службы.

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ВС РФ разбомбили украинские цеха сборки беспилотников
Минобороны РФ сообщило об уничтожении цехов по сборке БПЛА для ВСУ
10 января 2024, 15:53

Фото: iStock/vladj55

Российские бойцы поразили склад боеприпасов ВСУ и два цеха по сборке дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, ВС РФ также удалось уничтожить радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. В министерстве также сообщили, что в общей сложности было поражено 113 артподразделений ВСУ.

Также стало известно об очередной попытке Киева нанести удар по российской территории с использованием БПЛА. Средствами ПВО дрон ВСУ уничтожен над Воронежской областью. Жертв и разрушений на земле удалось избежать. Прежде сообщалось, что украинский беспилотник был сбит над Саратовской областью. ВСУ выпустили дрон минувшей ночью. В результате инцидента никто не пострадал.

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Минобороны: Над Воронежской областью уничтожен украинский беспилотник
10 января 2024, 15:42

Фото: istockphoto/aapsky

Пресечена очередная попытка террористической атаки киевского режима на российский регион. Над Воронежской областью дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен украинский беспилотник.
По сообщению пресс-службы министерства обороны РФ, объект был замечен в воздушном пространстве региона около 14:30 по московскому времени. Системы ПВО атаковали БПЛА самолётного типа и сбили его. Последствия от падения обломков на землю в настоящее время уточняются.

Не сумев добиться каких-либо заметных успехов на поле боя, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, атакуя при помощи дронов и ракетных ударов мирные города и объекты на территории России. В Белгороде сигнал ракетной угрозы не отменяется с 5 января. В целях безопасности в городе и приграничных районах не проводились традиционные ночные рождественнские богослужения.

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