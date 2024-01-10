Каширские активисты передали вещи и аптечки участникам СВО

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Активисты движения «Помощь нашим ребятам Кашира Ступино» под руководством Татьяны Савиной провели очередную встречу с отпускниками из зоны СВО. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
На встрече были переданы комплекты, сшитые участницами движения, а также собранные ими полевые аптечки первой медицинской помощи, которые сформировали за счёт средств Каширской больницы. Они включают всё необходимое для поддержания безопасности в сложных условиях.
Участники встречи также обсудили вопросы доставки гуманитарной помощи и потребности на передовой. Представители ВПК «Легенда» рассказали, какие предметы первой необходимости нужны в полевых условиях. Благодаря их советам состав аптечек был скорректирован, чтобы максимально соответствовать реальным потребностям.
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«Большое спасибо нашим девочкам за быстрый пошив изделий и помощь в организации. Ваша работа и участие имеют огромное значение для нашего движения и для тех, кому мы помогаем», – поблагодарила Савина.
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Лора Луганская