Глава Каширы Шувалов провёл приём жителей городского округа

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
В Каширской администрации прошел прием жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Приём жителей проводил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов в общественной приемной партии «Единая Россия».
Стоит отметить, что также по просьбе жителей в округе пройдет проверка детской игровой площадки на набережной Оки.
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«Необходимо организовать строительно-техническую экспертизу дома № 2 на улице Береговой в деревне Бурцево. Экспертиза поможет составить объективную картину состояния дома. При необходимости нуждающимся предоставят жилье из маневренного фонда. <…> В деревню Домнинки выедут специалисты для решения вопроса о ремонте муниципального жилого помещения в доме № 4 на улице Новой», — подчеркнул Михаил Шувалов.
Стоит отметить, что также по просьбе жителей в округе пройдет проверка детской игровой площадки на набережной Оки.
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Мира Полтева