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В Кашире построят блочно-модульную котельную

23 апреля 2024, 17:33
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную планируется построить на Стрелецкой улице в Кашире, подряд на работы выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.


«Объявлен конкурс на выполнение работ по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной и рабочей документации, а также по строительству блочной-модульной котельной мощностью 2,0 МВт и поставке туда всего необходимого оборудования», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 59 миллионов 633 тысячи 80 рублей. Котельная должна быть построена в текущем году в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», финансирование проекта предусмотрено из бюджетов Московской области и муниципалитета.

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#строительство
#котельная
#комитет по конкуретной политике мо
Стало известно, как будет работать система защиты от дронов «Пятница»
Две ступени поражения: как будет работать система защиты от дронов «Пятница»
23 апреля 2024, 18:34

Фото: iStock/NiseriN

В РФ изобрели систему защиты от БПЛА для важных объектов. Разработка носит название «Пятница», а представить ее официально планируют на военно-техническом форуме «Армия-2024». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По информации издания, помимо цифровой системы безопасности, «Пятница» будет иметь и пулеметные платформы, которые работают автоматически.

Подробно со всем функционалом системы можно будет ознакомиться на форуме «Армия-2024», который пройдет с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке, сообщил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Он отметил, что «Пятница» это такая система, которая позволит повысить эффективность защиты от дронов неприятелей не только стратегически важных объектов, но и логистических путей.

Политолог предположил, что работать она будет по принципу двухступенчатой защиты. «Пятница», вероятно, будет включать в себя системы РЭБ и кинетическую систему поражения и определения беспилотников. Спикер добавил, что если на первом этапе предотвратить атаку не получится, то его уничтожат на втором.

Ранее стало известно, когда Украина перейдёт в новое контрнаступление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#армия
#бпла
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Вербное воскресенье 2024: что нужно и запрещено делать
23 апреля 2024, 18:31

Фото: iStock/lisaaMC

Православные верующие готовятся встречать один из главных церковных праздников – Вербное воскресенье. О том, какие традиции существуют, что делать в этот день категорически нельзя, и как правильно провести праздник, расскажет редакция «Радио 1».

Вербное воскресенье 2024: какого числа


Этот церковный праздник является одним из двунадесятых торжеств и отмечается за неделю до Пасхи. В 2024 году Вербное воскресенье приходится на 28 апреля.


Вербное Воскресенье или Вход Господень в Иерусалим: суть и история праздника



Вербное воскресенье начали праздновать в Иерусалиме в IV веке. Упоминание праздника встречается у святителей Амвросия Медиоланского и Епифания Кипрского в IV веке. Православные верующие в этот день вспоминают торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Это событие описано во всех четырех Евангелиях.

Согласно церковному приданию, Спаситель воскресил Лазаря из Вифании, и весть о чуде быстро распространилась. Иисуса Христа, въехавшего в Иерусалим на осле, встречали возгласами ликования, устилая его путь одеждами и свежими пальмовыми ветвями.

В России пальмовые ветви заменены вербой. Растение распускается весной первым, что символизирует начало новой жизни.



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Вербное воскресение 2024: традиции


Главной традицией Вербного воскресенья является освещение в церкви веточек вербы. Освятить растение можно в ночь с Лазаревой субботы на Вербное воскресенье во время Всенощного бдения или на утренней службе в воскресенье. Освещенную веточку вербы принято ставить у икон.
Также веточки вербы ставили в изголовье постели больного человека, чтобы ускорить выздоровление.

Есть старинный обычай, согласно которому пучком вербы нужно ударить родственников, близких и домашних животных, что избавит их от болезней, сбережет от сглаза, злых сил и очистит душу.


Что можно делать в Вербное воскресенье


В этот день советуют помогать как можно большему количеству людей. К постному меню кроме рыбы также можно добавить небольшое количество красного вина. Если возможности освятить вербу в церкви нет, то веточки можно окропить святой водой в домашних условиях, читая молитву на «освящение всякой вещи».

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Что запрещено делать в Вербное воскресенье


Заниматься тяжелой работой, убираться в доме или огороде в церковный праздник не рекомендуется. Также церковь категорически запрещает в этот день ссориться, браниться, отказывать в просьбах о помощи. В этот день разрешено добавить в рацион рыбу, которая была исключена во время Великого поста.

Освященные веточки вербы принято хранить весь год, а по истечении этого времени сжигать, просто выкидывать их нельзя.


Народные приметы на 28 апреля


Хорошая погода на церковное торжество предвещает богатый урожай. Сильный ветер на Вербное воскресенье сулит прохладное лето, почки на деревьях говорят о хорошем урожае фруктов грядущим летом.

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#ветер
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Депутата Госдумы Журавлева возмутило, что россияне ценят свою жизнь
23 апреля 2024, 18:00

Фото: Telegram-канал депутата Алексея Журавлева

Депутат Госдумы Алексей Журавлев выразил недовольство тем, что российские граждане, по его мнению, ставят свою жизнь выше всего. Об этом он заявил на XIII форуме Лиги безопасного интернета, передает агентство «Регнум».
Журавлева считает, что такие люди могут предать интересы своей страны. По словам депутата, его самого с детства учили ставить интересы страны выше своих собственных, включая даже жизнь. Однако сейчас большинство считают свою жизнь главным приоритетом, недовольно отметил Журавлев.

Ранее Журавлев высказал предположение, что информация о наличии сверхдальних беспилотных летательных аппаратов на Украине представлена исключительно в качестве прикрытия.

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#рф
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Порядка 790 тысяч человек приняли участие в голосовании по благоустройству
23 апреля 2024, 17:46

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Около 790 тыс. жителей Подмосковья приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства с 15 марта. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
С 15 марта жители региона могли ​отдать свой голос за обустройство ​220 территорий из 53 городских округов Московской области.

«Четвертое Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства – на финишной прямой. Осталась всего неделя. В Подмосковье участие приняло почти 800 тысяч жителей. Свыше 3 тысяч молодых ребят волонтеров работали на более чем 300 точках по всей Московской области. С 15 марта, как только началось голосование, они активно информируют жителей, рассказывают им о заявленных проектах, помогают разобраться в нюансах голосования и как это можно сделать онлайн. Вот так общими усилиями мы можем преображать наши города и поселки, делать их еще уютнее для жителей и гостей Подмосковья», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Стоит отметить, что голосование продлиться до 30 апреля 2024 года.

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#голосование
#министерство благоустройства мо
#подмосковье
#благоустройство
#онлайн
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В Подмосковье провели ремонт межпанельных швов в более 600 многоквартирных домах
23 апреля 2024, 17:35

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

ГУСТ МО с начала года проконтролировал ремонт межпанельных швов в более 600 домах Подмосковья. об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Два раза в год сотрудники УК проводят мониторинг МКД на наличие различных дефектов.

«С начала 2024 года под контролем инспекторов управляющие компании отработали свыше 600 заданий по проведению герметизации межпанельных швов и стыков стеновых панелей. В городском округе Домодедово работы провели в Северном микрорайоне на Речной улице в доме №12, в селе Домодедово на Высотной улице в доме №3, в Центральном микрорайоне на улице Коломийца в доме №6 и улице Кирова в доме №17к1. В селе Ильинское на Бригадной улице в домах №61 и №106», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что при обнаружении нарушений и проблем в жилищно-коммунальной сфере житель может оставить заявку через робота Женю. УК обязаны отработать заявку в течении срока, которые установлен регламентом.

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#подмосковье
#домодедово
#ук
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#мкд
#сотрудники
#мониторинг
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«Грош цена его извинению»: Российская спортсменка отреагировала на извинения мигранта
Боец UFC Алексеева призвала депортировать напавшего на нее мигранта в Челябинске
23 апреля 2024, 17:33

Фото: istockphoto/sasun bughdaryan

Выступающая в UFC россиянка Ирина Алексеева заявила, что хотела бы депортации обругавшего ее мигранта. Об этом сообщает РИА Новости.
Спортсменка сняла видео, на котором показала преградившего ей дорогу мигранта. Мужчина назвал её, одетую в шорты и майку, свиньей и заявил, что «у нас так не ходят». Позже он записал видео с извинениями, но спортсменка обратила внимание на неискренность попросившего прощения иностранца.

«Грош цена его извинению», — сказала Алексеева.

Помимо этого, она отметила, что своими словами мужчина оскорбил не ее лично, а всех российских девушек. Алексеева заявила, что мигрант хотел переехать ее на автомобиле. Она считает справедливым депортацию его из РФ.

Ранее мигрант-тракторист из Москвы попал в сексуальное рабство. Бывшая возлюбленная заставляла вступать его в половую связь с ней, но так как последовал отказ, она обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Девушка рассказала правоохранителям, что вместе с подругой и Ботиржоном она распивала спиртные напитки, после чего мужчина изнасиловал ее. Мигрант рассказал свою версию произошедшего. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мигрант
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В Кашире усилят работы по ремонту дорог
23 апреля 2024, 17:18

Фото: iStock/Olha Birieva

Ремонт дорог в городском округе Кашира будет проводиться более активно, запрос на это поступил от местных жителей. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Шувалов.
«Держим на контроле обращения наших жителей. Подробно разобрали отдельные ситуации, попавшие в наш МЦУР. Одна из резонансных тем — ремонт автодорог. Дал поручение ответственным лицам усилить эту работу», — написал Шувалов в своём Telegram-канале по итогам очередного расширенного оперативного совещания.
Он добавил, что актуальным запросом в округе является также налаживание работы по вывозу мусора, и отметил, что дал соответствующее поручение.

В рамках совещания также затрагивался вопрос празднования Дня Победы в округе: Михаил Шувалов отметил, что в муниципалитете разработана масштабная программа культурно-массовых мероприятий, включающий возложение цветов к памятникам и мемориалам, поздравление ветеранов и прочее.

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#кашира
#ремонт дорог
#михаил шувалов
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В Кашире обустроят десять новых пешеходных дорожек
23 апреля 2024, 17:17

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В этом сезоне новые пешеходные коммуникации появятся по 10 адресам округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
За прошлый год в городском округе в рамках программы по созданию пешеходных коммуникаций «Пешком» было сделано пять новых пешеходных дорожек.

«В 2024 году в округе появятся дорожки в Деревне Кокино на улицах Садовая к школе и библиотеке, в д. Никулино по улице Новой, в деревне Тарасково на улице Комсомольская и деревне Корыстово на ул. Центральная. Также в поселке Большое Руново сделают пешеходную дорожку к остановочному павильону», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что все обновления будут происходить по многочисленным просьбам жителей населенных пунктов в рамках программы «Пешком».

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#благоустройство
#итоги
#кашира
#программа
#дороги
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Эксперт рассказал, как не стать жертвой выдающих себя за страховщиков мошенников
Эксперт: мошенники начали уговаривать россиян заменить свой полис ОМС
23 апреля 2024, 17:16

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники продолжают придумывать новые уловки, теперь они выдают себя за работников местных фондов ОМС.
Об этом Общественной Cлужбе Новостей рассказал аналитик РОЦИТ и Лиги безопасного интернета Урван Парфентьев.

Для доступа к телефону и мобильному банку мошенники предлагают скачать приложение «Минздрава». Якобы оно нужно, чтобы заменить полис ОМС на новый. Скачанная программа заражает телефон троянским вирусом и перехватывает коды из SMS-сообщений.

По его словам, простому обывателю достаточно сложно представить, как при помощи ОМС можно украсть деньги, при этом нужно запомнить, что мошенники — прекрасные психологи. Ни в коем случае нельзя перезванивать по номеру, если есть подозрение, что звонили аферисты, подчеркнул он.

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