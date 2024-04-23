В Кашире построят блочно-модульную котельную

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Блочно-модульную котельную планируется построить на Стрелецкой улице в Кашире, подряд на работы выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Объявлен конкурс на выполнение работ по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной и рабочей документации, а также по строительству блочной-модульной котельной мощностью 2,0 МВт и поставке туда всего необходимого оборудования», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 59 миллионов 633 тысячи 80 рублей. Котельная должна быть построена в текущем году в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», финансирование проекта предусмотрено из бюджетов Московской области и муниципалитета.
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