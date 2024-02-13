Глава Каширы Шувалов рассказал о планах по благоустройству микрорайона Ожерелье

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов провёл встречу с преподавателями и студентами Ожерельевского железнодорожного колледжа, ответил на вопросы местных жителей и рассказал о планах работы в текущем году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В частности, Михаил Шувалов сообщил, что одним из направлений деятельности будет благоустройство Ожерелья.
Среди запланированных работ руководитель муниципалитета назвал обновление фасадов ряда домов и установку уличных скамеек в местах отдыха горожан. В парке «Дубовая роща» по просьбе молодёжи будет обустроено место для игры в волейбол.
Он также напомнил собравшимся, что 15, 16 и 17 марта будут проходить выборы президента России.
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«В этом году приложим усилия, чтобы сделать наше Ожерелье красивее и уютнее», — сказал Шувалов.
«Есть и другие планы, пока не буду их раскрывать», — добавил глава округа.
Он также напомнил собравшимся, что 15, 16 и 17 марта будут проходить выборы президента России.
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Лев Каштанов